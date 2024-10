Arabian Travel Market, partnership strategica con l’Icca

Siglata una importante partnership tra l’Atm, Arabian Travel Market, e l’Icca, International Congress and Convention Association, con l’obiettivo di ampliare il settore degli eventi aziendali nell’edizione 2025 della fiera. Secondo recenti dati elaborati dal Wttc, il settore dei viaggi d’affari raggiungerà un fatturato complessivo di circa 1,5 trilioni di dollari.

In qualità di partner ufficiale degli eventi aziendali per Atm 2025, Icca condurrà sessioni di lavoro sul panorama in evoluzione degli eventi aziendali globali, compresi seminari incentrati sul futuro del settore e affrontando tendenze chiave come la sostenibilità, la trasformazione digitale e l’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare le esperienze degli eventi .

Inoltre, l’Icca avrà il compito di facilitare la partecipazione dei principali acquirenti di associazioni internazionali, mostrando la diversificata offerta della regione per gli organizzatori di eventi e la sua capacità di attrarre congressi su larga scala con la prospettiva a lungo termine di contribuire all’economia e allo sviluppo della regione.

Infine, durante la fiera, l’associazione lancerà un rapporto esclusivo sulla classifica degli incontri governativi, fornendo dati critici sulla crescente influenza del Medio Oriente nell’arena degli eventi aziendali.

Per Danielle Curtis, exhibition director Me, Arabian Travel Market, «la partnership con Icca riflette il nostro impegno costante nel fornire un valore eccezionale al settore degli eventi aziendali, che è sempre stato una pietra angolare di Atm. Non vediamo l’ora di sfruttare la rete globale di Icca e approfondimenti per offrire un valore senza pari ai nostri espositori e partecipanti mentre esploriamo il futuro degli eventi stessi, in particolare nel mercato internazionale in rapida espansione ».

Ed a proposito di Dubai, sede dell’Atm, la sua posizione nel settore corporate è già di tutto rispetto, avendo organizzato 175 eventi aziendali internazionali nella prima metà del 2024, pari ad un aumento del 24% rispetto allo scorso anno. Dati, forniti dal Dubai Business Events (Dbe), che mostrano la crescente importanza degli Emirati Arabi Uniti come location.

Da parte sua Senthil Gopinath, ceo di Icca, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di annunciare una partnership strategica tra Icca e Atm. L’Icca creerà maggiore valore in termini di affari e conoscenza presso l’Arabian Travel Market. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso la promozione di impegni aziendali significativi, con sessioni dedicate, rapporti di ricerca e opportunità di networking per le principali parti interessate».

