Archeologia, torna TourismA a Firenze: guest star Alberto Angela

Tutto pronto per la decima edizione di tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale – organizzato al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 23 al 25 febbraio da Archeologia Viva (Giunti Editore). In programma decine di incontri, centinaia di relatori, stand, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre, cinema, premi internazionali, installazioni multimediali, virtual tour, archeodegustazioni di pietanze etrusco-romane. E il gran finale con Alberto Angela, padrino della kermesse fin dalla prima edizione. L’ingresso è gratuito.

Tre giornate per parlare di archeologia, ambiente e turismo culturale, con particolare attenzione a un modo di viaggiare consapevole e sostenibile.

La kermesse, punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo antico e gli operatori del settore, offre anche quest’anno un programma ricchissimo, richiamando a Firenze appassionati, viaggiatori e addetti ai lavori. Tra i momenti-clou ci sarà il Report sul turismo culturale 2023, condotto da The Data Appeal Company-Gruppo Almawave presentato da Mirko Lalli; uno studio realizzato sfruttando la piattaforma per destination marketing & management D/AI Destinations, che si basa sulle tracce digitali pubblicate online e relative alle attrazioni culturali del nostro Paese durante il 2023.

Dal report emerge, tra l’altro, che la stragrande maggioranza delle recensioni e dei commenti online è opera dei turisti stranieri, in particolare quelli provenienti dai Paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito e Spagna in testa. In netto aumento anche gli Stati Uniti, il Brasile e l’Australia, a testimonianza del ritrovato appeal dell’Italia agli occhi dei viaggiatori d’oltreoceano dopo l’emergenza Covid. Il sentiment relativo, ossia il livello di soddisfazione e apprezzamento rilevato attraverso l’analisi semantica, è sempre molto alto, oltre l’80/100. Gli americani sono i visitatori che hanno espresso opinioni più positive (85.7/100). Per quanto concerne la composizione, quasi la metà dei visitatori raggiunge le nostre attrazioni culturali in coppia (45%) e il 25% in famiglia.

Nella classifica delle 10 attrazioni più recensite in assoluto in Italia nel 2023 è una chiara rappresentazione di quelli che sono gli itinerari più battuti dai turisti nella Penisola. Roma domina la top 10 con 5 attrazioni, insieme a Venezia con 3, seguite da Verona, Firenze e Caserta. Il Colosseo stacca di molto le altre mete con oltre 84.000 recensioni. Nettamente inferiore il numero delle recensioni di Piazza Duomo a Firenze, che però conquista il primato di attrazione culturale con Sentiment Score più alto (96.5/100).

Ma a TourismA, tra gli oltre 200 relatori annunciati, saranno presenti anche personaggi di spicco, tra cui il giornalista Aldo Cazzullo, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il filologo Luciano Canfora, il geologo Mario Tozzi, il medievista Franco Cardini, il cantautore Francesco Guccini, il paleoantropologo Giorgio Manzi, l’archeologo classico Andrea Carandini, lo storico Aldo Schiavone e l’attesissimo Alberto Angela (presenza in sala fino a esaurimento posti, non è possibile prenotare. Prevista anche una diretta su pagina facebook di tourismA).

E sarà sempre tourismA a ospitare la II edizione del premio Gist Acta – Archeological & Cultural Tourism Award – dedicato al turismo archeologico e culturale. Nato lo scorso anno da un’idea della giornalista Clara Svanera, il premio è organizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

Per tutti gli studenti della Toscana, inoltre, tornano, con un programma ancora più sorprendente, i laboratori di archeologia sperimentale dove si potrà imparare a costruire una lucerna romana, creare pendagli con incisioni in etrusco, realizzare un cartiglio egizio, suonare strumenti musicali preistorici. Per Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva e “tourismA”, «dieci anni sono un grande traguardo. La manifestazione è diventata punto di riferimento per gli operatori turistici alla ricerca di sempre nuove proposte in arrivo dal mondo dell’archeologia e del patrimonio ambientale. Al tempo stesso è una grande festa della cultura, aperta e gratuita per tutti. Ne siamo molto orgogliosi».