Arezzo, un ex albergo sarà trasformato in un resort di lusso

Da struttura abbandonata a hotel di lusso. È il destino dell’ex hotel Mille Pini, nel comune di Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo. Nell’ultimo consiglio comunale, «è stato approvata una variante semplificata al regolamento urbanistico, a cui seguiranno gli ultimi passaggi burocratici, per iniziare i lavori», ha raccontato il sindaco di Loro Ciuffenna, Andrea Rossi, alla stampa locale.

La struttura, ora fatiscente e chiusa addirittura dagli anni ’80, si trova lungo la via per la frazione di Odina, a circa 600 metri di altitudine. Il progetto vede sul piatto «tra i 30 e i 35 milioni di euro di investimento» da parte di investitori stranieri per realizzare un resort a cinque stelle, che sarà affidato a un rilevante player del turismo di lusso, di cui ancora non si conosce il nome.

L’attuale struttura – ha affermato il sindaco – sarà completamente demolita. Secondo il sindaco, l’area non è inflazionata dal punto di vista turistico, ma offre paesaggi autentici e una posizione strategica tra Siena, Arezzo e Firenze. Quindi, questo albergo potrà diventare un punto di riferimento per una clientela straniera di lusso. L’hotel avrà indicativamente una sessantina di camere, fino a raggiungere 120 posti letto, creando circa 30 posti di lavoro.