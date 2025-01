Argentina, il peso forte frena il turismo sudamericano

L’Argentina non è più terra di conquista per i turisti degli altri Stati sudamericani. Le attuali politiche monetarie del presidente Javier Milei, infatti, hanno rafforzato il peso, trasformando un’economica meta turistica in una destinazione costosa. A parlarne è il sito di Bloomberg.

Il peso argentino si è rafforzato in termini reali più di qualsiasi altra valuta nel 2024, grazie agli sforzi portati avanti da Milei per stabilizzare l’economia, in preda all’iperinflazione, con un severo programma di austerità. Il peso si è rafforzato anche sul mercato nero e su quelli paralleli, un segnale di come tra gli investitori ci sia una fiducia crescente nel presidente argentino e nelle sue politiche governative.

I turisti in arrivo da Uruguay e Cile – Paesi confinanti con un reddito pro capite molto più alto dell’Argentina – sono diminuiti del 30%, a dicembre, rispetto a un anno prima, secondo l’agenzia nazionale di statistica Indec.

Lo scorso anno, gli uruguaiani hanno speso circa 780 milioni di dollari statunitensi in Argentina, per un calo di 469 milioni dal 2023, con il numero di visitatori che si è quasi dimezzato a 2,1 milioni, secondo il ministero del turismo uruguaiano. Nel 2024, l’Argentina ha perso 2,1 miliardi di dollari dal turismo, in base alle spese degli argentini all’estero rispetto alle spese dei visitatori stranieri a Buenos Aires e nel resto del Paese. Nel 2023, il deficit del turismo argentino era stato di 1,2 miliardi di dollari.

Le politiche di Milei potrebbero rendere l’Argentina ancora più cara, quest’anno. «Se continua così è probabile che il 2025 sarà un anno con meno viaggi in Argentina, e quindi meno consumi in Argentina, e più argentini in visita in Uruguay», ha detto Florencia Carriquiry, economista della società di consulenza Exante, parlando con Bloomberg.

Le vendite di biglietti aerei per l’Argentina da parte di 5M Travel Group — che opera cinque compagnie di viaggio in Uruguay — sono diminuite del 25% nel quarto trimestre del 2024 a causa del cambio sfavorevole, dell’ondata di scioperi alla compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas e di una diretta concorrente divenuta ancor più economica: il Brasile.