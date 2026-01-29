Argentina, scioperi aerei a raffica da febbraio

Rullano i tamburi di guerra nei cieli dell’Argentina. Raffica di scioperi a partire da febbraio, con ritardi e cancellazioni di voli proprio in alta stagione: l’Associazione dei tecnici e dipendenti della protezione e sicurezza della navigazione aerea (Atepsa) – il sindacato che riunisce i controllori del traffico aereo – ha annunciato il mancato accordo con la compagnia argentina di navigazione aerea (Eana) dopo la scadenza della conciliazione obbligatoria.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal sindacato, riferita dal portale Reportur, la plenaria dei delegati ha deciso di “ratificare l’adozione di misure di azione sindacale legittime da febbraio, che saranno annunciate a tempo debito”, dopo che le scadenze stabilite dal ministero del Capitale umano sono scadute senza alcun progresso nei negoziati.

Atepsa chiede un aumento salariale, sebbene Eana sostenga che questo dipenda dall’Ufficio nazionale per l’impiego pubblico, sotto la direzione del Capo di Gabinetto, e che al momento non è previsto. Inoltre, pendono denunce penali e indagini giudiziarie per presunte irregolarità nei precedenti contratti collettivi, che coinvolgono sia l’azienda che la dirigenza sindacale.

I funzionari dell’Eana hanno ribadito che i servizi di navigazione aerea sono essenziali per legge, pertanto qualsiasi sciopero pianificato deve essere notificato in anticipo e vanno garantiti i livelli minimi di personale. Finora il sindacato non ha fissato date specifiche per le azioni, sebbene abbia ribadito che la mancanza di risposta e il mancato rispetto degli impegni assunti da agosto 2025 hanno inasprito la situazione.

Le parti hanno comunque assicurato che la via del dialogo resta aperta, anche se per ora on ci sono progressi. Già a dicembre era stato indetto uno sciopero di più giorni, che ha causato disagi per i passeggeri e le compagnie aeree.