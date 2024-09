Arrembaggio Delta sull’Italia

E intanto pieno stop su Israele

Delta investe in maniera pesante in Italia, che dall’estate 2025 sarà la seconda destinazione europea nel mercato transatlantico, con nuovi voli da Roma, Catania, Milano e Napoli.

«L’anno scorso abbiamo annunciato 14 nuove destinazioni, ma a oggi abbiamo superato i nostri obiettivi e dall’estate 2025 amplieremo in modo importante il nostro network con 4 nuove rotte e ulteriori frequenze in quelle esistenti», ha spiegato Matteo Curcio, senior vice presidente Delta per Europa, Medio Oriente Africa e India, annunciando il valore raggiunto dal mercato italiano al compimento dei 100 anni della compagnia, che scala al secondo posto in Europa: «In Italia vogliamo investire perché qui attualmente siamo il vettore più grande. La prossima estate voleremo da Roma a Minneapolis, un hub snello che dà accesso a diverse destinazioni negli Stati Uniti: sarà operato 4 volte a settimana a partire dal 23 maggio».

La seconda novità per Roma è la tratta verso Atlanta, che arriva a 3 frequenze al giorno: ogni mattina, quindi, ci saranno 8 voli Delta in partenza dalla Capitale.

Anche Milano è in grande espansione: ai collegamenti per New York e Atlanta si aggiungerà quello per Boston, importante collegamento per la farmaceutica tra Italia e Usa e futuro supporto alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, cha attrarranno molti visitatori dagli Usa.

Novità anche al sud, dove viene lanciata la nuova tratta Napoli-Atlanta, servita con 4 voli da maggio 2025. E non solo. «La Sicilia continua a fare grandi numeri dopo la serie White Lotus che ha attratto molti turisti americani – osserva Curcio – quindi lanceremo il primo volo giornaliero Catania-New York a fine maggio, che implementerà il turismo in destinazioni che sono sempre più nell’immaginario americano come Taormina. L’Italia sta diventando una destinazione per tutto l’anno e vorremmo allungare sempre più la stagione estiva».

L’estate 2025 vedrà infatti 17 voli al giorno per 4.500 posti serviti da e per il nostro Paese, con un incremento del 10% della capacità Delta sulla destinazione.

«Nel 2025 – nota ancora Curcio – l’Italia registrerà quindi la più grande crescita nel mercato transatlantico per Delta: saremo l’unica compagnia a operare un volo non stop tra Milano-Boston, Catania-New York e Napoli-Atlanta e offriremo 5 rotte non-stop per gli Usa da Roma, con l’aggiunta dell’hub di Minneapolis». Inoltre, tutti i voli dall’Italia consentono ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio verso altre 250 destinazioni nel Nord America.

Va infine considerato che la flotta Delta è stata completamente rinnovata con A330-900 e A350-900 e Roma sarà servita per il 65% da apparecchi di nuova generazione, tutti configurati in quattro classi: la One Suite, la Premium Select, la Comfort+ e la Main Cabin. La One offre poltrone completamente reclinabili con biancheria da letto, menù stagionali di quattro portate curati da chef di grido, un amenity kit Missoni, partner della compagnia. La Premiun Select offre spazio per rilassarsi e un servizio di eccellenza.

Delta sta anche equipaggiando i suoi voli internazionali con il servizio di wifi veloce e gratuito con T-mobile. Il servizio è attualmente disponibile sul 90% delle rotte domestiche Delta e la compagnia ha cominciato a installare il wifi di qualità streaming su selezionate rotte internazionali di lungo raggio per i soci SkyMiles. Il wifi veloce e gratuito sui voli transatlantici è abilitato sulla base di singole rotte e si prevede che l’intera flotta globale sarà equipaggiata con il wifi gratuito entro la fine del prossimo anno.

Nuovi investimenti anche nelle lounge dei maggiori aeroporti: 12 miliardi. Ad esempio a Los Angeles i passeggeri hanno a disposizione un parcheggio dedicato dal quale accedono al check in e ai controlli bagagli per entrare direttamente in aeroporto. La tecnologia all’avanguardia consente inoltre, per i soci SkyMiles, il riconoscimento biometrico già attivo in diversi scali.

STOP FINO AL 31 DICEMBRE AI VOLI PER ISRAELE

Intanto, Delta ha deciso di sospendere fino al 31 dicembre i voli tra New York-Jfk e Israele. Una decisione presa dalla compagnia americana per motivi di sicurezza, a causa della situazione sempre più delicata in Medio Oriente. Naturalmente Delta monitora continuamente l’evoluzione nell’area e comunicherà eventuali aggiornamenti.

I clienti interessati dal cambio di programma riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione. È stata rilasciata un’esenzione dal viaggio per tutti i clienti che hanno prenotato un viaggio da e per Israele prima del 31 dicembre.

Nei giorni scorsi Lufthansa aveva annunciato lo stop per Tel Aviv e Teheran fino al 24 settembre, salvo ulteriori variazioni, e per Beirut, fino al 26 ottobre.