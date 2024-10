Arriva Iata Connect, la piattaforma per la sicurezza aerea

Si chiama Iata Connect. È la piattaforma dedicata alla sicurezza aerea, nonché alla protezione e conformità delle operazioni presso compagnie aeree, agenzie di regolamentazione e revisori dei conti, lanciata dall’associazione che rappresenta oltre 320 vettori di tutto il mondo.

Con un focus iniziale sullo Iata Operational Safety Audit (Iosa), i membri della comunità Iata Connect saranno così in grado di accedere e utilizzare la piattaforma per scambiare in modo sicuro la documentazione di sicurezza, condividere informazioni e collaborare per supportare ulteriori miglioramenti.

Oltre al registro Iosa, Iata Connect ospiterà anche un archivio di documentazione privata sicura con capacità analitiche e di benchmarking. I contenuti dell’archivio dei documenti includono rapporti di audit Iosa, standard e informazioni correlate, materiali di orientamento, profili di 440 compagnie aeree, avvisi del settore e fonti di notizie cui è possibile accedere. Circa 2.300 professionisti della sicurezza aerea sono stati invitati a unirsi alla comunità Iata Connect, destinata a diventare un prezioso punto di riferimento e non solo per gli addetti ai lavori.

«Iata Connect – spiega Willie Walsh, direttore generale Iata – fornirà ai professionisti della sicurezza aerea della conformità nella governance delle aerolinee e dell’industria in genere: un mezzo per rendere il volo ancora più sicuro facilitando la collaborazione in tempo reale. Che si tratti di condividere un rapporto di audit Iosa, rispondere a un questionario di conformità, aggiornare le informazioni sui partner di codeshare, benchmarking delle risorse o raccolta di informazioni, Iata Connect porterà nuove efficienze e maggiori capacità».

«Raccogliendo dati critici di audit Iosa in un unico luogo – nota Walsh – mantenendoli aggiornati e semplificando i meccanismi dello scambio di informazioni, Iata Connect sarà uno strumento interessante per tutti quelli coinvolti nella conformità e nella supervisione della sicurezza aerea».

Il lancio di Iata Connect risponde direttamente alla crescente sfida dei professionisti della sicurezza di gestire la documentazione di conformità. A fronte di operazioni in aumento, requisiti normativi e ambienti operativi sempre più complessi (con partnership commerciali e di outsourcing), si prevede che lo scambio di informazioni e documentazione di audit su un’unica piattaforma migliorerà notevolmente l’efficienza.

Con l’obiettivo di far sì che Iata Connect diventi uno spazio di collaborazione virtuale per tutti i professionisti dell’aviazione, la piattaforma è disponibile anche tramite un’app mobile che includerà inizialmente altre due principali offerte Iata per la sicurezza: la Safety Connect, un forum sicuro di lunga data utilizzato dai gruppi d’interesse per discussioni e risorse specifiche per aree operative come cabina, carico e operazioni di terra; la Safety Issue Hub, disponibile al pubblico, dove vengono pubblicate informazioni sui pericoli e sui rischi per la sicurezza per consentire la definizione delle priorità e la fornitura di programmi di miglioramento.