Arriva il Black Friday anche per viaggi, aerei e crociere

Anche quest’anno sta arrivando il Black Friday, la data tanto attesa dagli appassionati del discount-shopping. Sarà il 24 novembre il giorno in cui si potrà approfittare di sconti particolarmente convenienti, che in realtà sempre più spesso vengono anticipati già nei giorni che precedono il fatidico venerdì e proseguono oltre il weekend con il Cyber Monday.

Il Black Friday è nato negli Stati Uniti, quando il venerdì successivo al Thanksgiving day i grandi magazzini, per spingere le vendite di abbigliamento prima di Natale, attivavano offerte e sconti irripetibili: famose le file/resse di Macy’s a New York negli anni ’80 e ’90 per accaparrarsi l’oggetto del desiderio super scontato.

Oggi, complice anche il mercato dell’online, la data ha perso l’esclusività, e ormai include tutto ciò che vendibile, quindi scontabile, compresi viaggi e vacanze. Ed ecco allora che tour operator, agenzie, vettori, ma anche le grandi Ota scendono in campo per sedurre con offerte accattivanti.

Cominciamo proprio dai colossi delle prenotazioni online. Expedia, tramite i suoi agenti di viaggi affiliati, gli Expedia Taap, applica uno sconto di almeno il 30% su migliaia di hotel in tutto il mondo. Le offerte del Black Friday si applicano alle prenotazioni effettuate tra il 17 e il 29 novembre 2023 e sono valide per viaggi fino al 31 dicembre 2024.

Poi, non poteva mancare Booking che punta sugli sconti speciali del Black Friday con riduzioni fino al 30%. Nel dettaglio, gli sconti sugli alloggi partono dal 30% e includono 31.000 strutture in tutto il mondo, tra cui più di 2400 in Italia, e sono fino al 25% su attrazioni e attività selezionate.

COMPAGNIE AEREE

Per chi avesse in mente un viaggio spezza-inverno, Binter Airlines, compagnia aerea regionale spagnola, lancia la sua promozione Flight Friday con la quale è possibile acquistare, fino al prossimo 27 novembre, biglietti a prezzi molto ridotti per volare tra l’Italia e le Canarie da Firenze e Venezia. Con questa iniziativa tutti i clienti che acquistano biglietti per volare alle Canarie in promozione possono registrarsi entro il 27 novembre al link della compagnia e partecipare a un’estrazione di 100 biglietti di andata e ritorno per una persona per qualsiasi destinazione Binter, tra il primo gennaio e il 30 giugno 2024.

Anche Air Europa propone sconti e riduzioni fino al 25% sulle prenotazioni di voli. La campagna è attiva fino al 27 novembre per prenotazioni di voli in partenza entro il 31 maggio 2024.

Chi, invece, volesse andare a New York in vista del Natale, può prenotare con La Compagnie che apre una promozione speciale con una tariffa scontata per voli di andata e ritorno in business class da Milano a New York, acquistabili da venerdì 17 a martedì 21 novembre 2023. Sono 2.000 i biglietti disponibili con questa promozione.

Ancora offerte voli, con ben 20.000 posti disponibili scontati, da easyJet per destinazioni in tutta Europa. Da lunedì 20 novembre, per una settimana, sul sito della compagnia è possibile sceglier tra tante destinazioni, come Praga, Monaco di Baviera, Berlino, Copenaghen, Edimburgo e Rovaniemi, per visitare il paesino di Babbo Natale, per i voli in partenza tra l’11 dicembre e il 31 marzo 2024.

VIAGGI E SOGGIORNI

Passando alle vacanze vere e proprie, per chi decide di ritagliarsi qualche giornio di svago, Bluvacanze con il suo Blu Friday, dedicato alle migliaia di soci di Blu&cluB, ha attivato una speciale promozione dal 15 al 30 novembre che comprende due prodotti del brand Valtur del Gruppo Nicolaus: il Valtur Maldive Ja Manafaru resort e il Valtur Cervinia Cristallo Ski resort, sulla neve della Valtournenche; in questi due hotel saranno applicati speciali bonus sconti alle tariffe, con diverse opzioni di scelta.

Per chi volesse fare, o farsi, un regalo, Boscolo Gift lancia una promozione speciale per la settimana del Black Friday con sconti sui propri cofanetti, da utilizzare anche in agenzia. La promozione è attiva da lunedì 20 a lunedì 27 novembre e prevede uno sconto del 10% sui cofanetti presi in agenzia e uno sconto del 15% sui cofanetti in acquistati sul sito.

Saldi speciali anche quelli dello storico Club Med. Dal 21 al 28 novembre infatti i clienti hanno la possibilità di accedere a importanti riduzioni per una vacanza premium all inclusive in alcune delle più belle destinazioni al mondo dove trascorrere le proprie vacanze invernali al mare, come Caraibi e Seychelles, o in montagna, St. Moritz o Sestriere.

Per il Gruppo FH55 Hotels, sconti in programma dal 20 al 26 novembre con voucher acquistabili nell’apposita pagina del sito del Gruppo da utilizzare, per esempio per un weekend, nelle strutture di Firenze e Roma, precisamente nel Grand hotel Mediterraneo e nel Grand hotel Palatino.

Anche il Gruppo Una partecipa al famoso venerdì di shopping con offerte scontate lunghe due settimane, le Black Weeks. Chi ne volesse approfittare ha tempo fino al 29 novembre per accedere a sconti fino al 30% sulle tariffe per soggiorni fino al 30 giugno 2024 negli hotel, resort e residence Una Esperienze, UnaHotels e Unaway. Numerose sono le strutture aderenti all’iniziativa dal nord al sud della penisola, come il nuovo UnaHotelsTrastevere di Roma, L’UnaHotels a Taormina, l’UnaWay Hotel & Residence Contessa Jolanda Milano, l’UnaHotels Ala Venezia.

CROCIERE

Anche Costa invita i suoi affezionati ad approfittare di sconti speciali. Fino al 30 novembre è possibile acquistare una crociera a bordo di una delle navi della compagnia italiana approfittando dei black prices, le offerte dedicate al Black Friday 2023. Tanti sono gli itinerari coinvolti verso gli Emirati Arabi, i Caraibi, il Mediterraneo e il Nord Europa, con minicrociere di 3 giorni, o maxi, di 14 giorni; un’esperienza unica è la maxi crociera che permette di visitare due continenti in una sola vacanza.

Non solo Black Friday per Ticketcrociere, ma Black Month; infatti, per tutto il mese di novembre propone offerte diverse di settimana in settimana. Ora, fino al 26 novembre, l’agenzia online regala a chi prenota una crociera una gift card per uno sconto sull’acquisto della prossima crociera.

Infine, Crocierissime che ha lanciato un mese di offerte esclusive per la prossima stagione estiva. Dal 1° al 30 novembre, gli amanti delle crociere avranno infatti la possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi crociere in partenza dal 1° maggio al 30 settembre 2024.