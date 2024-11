Arriva il Black Friday e il viaggio è in saldo

Ci siamo, puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno sta arrivando il Black Friday, la data tanto attesa da chi è in cerca di occasioni di sconto irripetibili su praticamente tutto ciò che è vendibile, inclusi quindi i viaggi.

La data ufficiale che darà il via a quella che con gli anni è diventata più di una giornata di sconti – si arriva fino a due settimane – sarà venerdì 29 novembre, ma le promozioni e gli sconti iniziano già prima, con negozi fisici e online che anticipano le offerte per permettere acquisti vantaggiosi ai consumatori e proseguono anche dopo. Per chi compra online, da non perdere è il Cyber Monday, la giornata dedicata proprio agli sconti in rete che quest’anno cade lunedì 2 dicembre.

Così, per chi avesse intenzione di approfittare di promozioni vantaggiose per prenotare un bel viaggio, ecco alcune occasioni offerte da tour operator, agenzie e Ota, da prendere in considerazione, a partire proprio da uno dei colossi delle prenotazioni online, Booking, che propone sconti fino al 35% in oltre 41mila strutture nel mondo, di cui più di 4mila in Italia e ancora sconti fino al 25% per noleggi auto con partner selezionati, fino al 20% per esperienze uniche, come crociere nei fiordi norvegesi o tour gastronomici in Giappone e, capitolo voli, risparmi esclusivi disponibili su oltre 300 compagnie aeree.

MONDO CROCIERE

Le varie grandi compagnie ogni anno puntano molto sul pubblico del Black Friday, e si scatenano in offerte con sconti importanti, a cominciare da Norwegian Cruise Line (Ncl), che invita gli ospiti a bordo con il 50% di sconto su tutte le crociere e con l’offerta More At Sea, il nuovo pacchetto a valore aggiunto della compagnia disponibile per tutti i viaggi a partire dal 1° gennaio 2025, disponibile durante i saldi del Black Friday a un prezzo scontato.

La promozione, valida tutto l’anno, prevede un’offerta più elevata dei servizi più apprezzati dagli ospiti, tra cui il 45% in più di brand di alcolici premium, tutti presenti nel pacchetto bevande illimitate.

Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra oltre 100 specialità di cocktail serviti nei più di 80 bar presenti in nave. In più, potranno gustare maggiori esperienze culinarie grazie all’aggiunta di specialità disponibili per gli ospiti che viaggeranno per sette o più giorni. Il pacchetto prevede anche un credito di 50 dollari per le escursioni a terra e il terzo e quarto ospite che viaggiano gratis su crociere selezionate.

Tra le tante le crociere possibili da acquistare in questi giorni speciali, Caraibi e Bahamas con imbarco da 10 porti degli Stati Uniti, tra cui Los Angeles, Miami, New Orleans e tanti altri, con le navi della flotta pluripremiata di Ncl, comprese le navi della compagnia della Prima e Prima Plus class.

Anche Royal Caribbean si aggiunge alle offerte Black Friday e propone risparmi fino a 750 euro per adulti e bambini a bordo a partire da 99 euro, per le prenotazioni effettuate nel periodo compreso tra il 12 novembre e il 9 dicembre 2024.

I viaggiatori possono usufruire della promozione “Bogo60” con il 60% di sconto sul secondo ospite per le prenotazioni effettuate in questo periodo e ulteriori flash sale di 24 ore offriranno un credito a bordo gratuito di 500 dollari. Le crociere sulla nuova Star of the Seas – che debutterà ad agosto 2025 – sono incluse nella promozione.

Un esempio di itinerario di vacanza da scegliere? Sette notti nei Caraibi Orientali & Perfect Day, con partenza da Orlando (Port Canaveral), poi tappe a Perfect Day at CocoCay, Bahamas Charlotte Amalie, St. Thomas, Philipsburg, St. Maarten, Orlando Florida, con Star of the Seas, partenza prevista il 30 novembre 2025.

OSPITALITÀ E PACCHETTI SPECIALI

Da Mangia’s, in vista dell’estate 2025, fino al 30% di sconto nelle sue strutture, un’occasione da prendere, tra il 19 novembre al 4 dicembre con lo sconto speciale Black Friday, valida per le sue strutture 5 stelle di: Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection e Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton.

Anche il Gruppo FH55 Hotels festeggia Il Black Friday proponendo un’opportunità speciale per chi sogna una fuga tra le bellezze di Firenze e Roma. Dal 22 novembre al 1°dicembre 2024, gli amanti dei viaggi potranno acquistare un voucher da 100,00 Euro al prezzo di 80,00 Euro, disponibile nell’apposita pagina del sito del Gruppo, da utilizzare presso le strutture di punta: l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze e l’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma.

Il voucher è spendibile non solo per la prenotazione di un soggiorno, ma anche per vivere i servizi aggiuntivi, come la ristorazione. L’offerta è riservata a chi acquista direttamente dal sito ufficiale del Gruppo FH55 Hotels o tramite l’ufficio prenotazioni, garantendo così un servizio personalizzato e sicuro.

In occasione del Black Friday, ma anche del prossimo Natale, Smartbox propone un’ampia selezione di cofanetti, che racchiudono migliaia di esperienze, come degustazioni gourmet, fughe all’insegna del benessere e dell’avventura.

Gli sconti speciali partiranno dal 25 novembre con la Black Week di Smartbox e sarà possibile trovare un’ampia selezione di cofanetti con promozioni fino al 20% di sconto disponibili fino al primo dicembre.

Tra alcune delle offerte, cofanetto viaggio nella natura tra gusto & relax,1, 2 o 3 notti con colazione e possibile cena o percorso benessere; soggiorno alla scoperta del vino, 1 o 2 notti con visita alla cantina o ai vigneti, e notti romantiche in Europa, 1 o 2 notti in una selezione di hotel, agriturismi e b&b in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, per 2 persone.

Si aggiunge alle offerte speciali anche Hertz, proponendo risparmi fino al 20% per noleggio in Europa e in altri Paesi in tutto il mondo delle auto Premium, degli spaziosi suv e veicoli elettrici, tutto prenotabile entro il 4 dicembre 2024 e da ritirare entro il 31 marzo 2025.

Infine, Acquaworld, il parco acquatico vicino Milano, con piscine indoor e outdoor, annuncia una promozione sui pacchetti a data aperta per 2, 3, 4 o 5 persone, con uno sconto fino al 30% valida nei giorni 29, 30 novembre e 1° dicembre. I pacchetti acquistati saranno validi per tutto il 2025.