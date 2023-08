Arriva il Valtur Maldive JA Manafaru, l’ultimo gioiello di casa Pagliara

Tra le sue ville ce n’è una di ben 1.300 metri quadrati, con una piscina privata grande quanto quella del resort. E sull’isola c’è un campo da golf, le cui palline, se finiscono in mare, diventano cibo per i pesci. In più, per tutti gli ospiti, un maggiordomo a disposizione h24. L’offerta nell’Oceano Indiano ha una nuova punta di diamante: il Valtur Maldive JA Manafaru nell’atollo di Haa, terza struttura della linea d’alta gamma Escape, che da dicembre – data fissata per la sua apertura – segnerà il ritorno del brand di casa Nicolaus nell’arcipelago.

La promessa dei fratelli Pagliara, che hanno diretto l’operazione, è offrire agli ospiti un’esperienza all’insegna di quattro ingredienti: “Lusso isolano, stile cosmopolita, massima discrezione e natura incontaminata”, scrive l’azienda stessa in una nota, annunciando l’ingresso della struttura già premiata come uno dei migliori 5 “top luxury lifestyle resort” delle Maldive. O meglio, delle Real Maldives, per via del contesto naturale ancora vergine, “senza il continuo andirivieni di barche e con un numero di camere contenuto”.

Un ulteriore grande passo per Valtur, che il presidente del Gruppo Roberto Pagliara commenta così: «Avevamo l’ambizione di portare al mercato italiano qualcosa di unico e ci siamo riusciti. Questo prodotto “fuori dall’ordinario” rappresenta la massima espressione della filosofia Valtur Escape e una convinta prosecuzione del nuovo corso del marchio Valtur che vede, accanto all’offerta di vacanza contemporanea e trasversale dei Valtur Resort, un posizionamento deciso sui segmenti upscale e luxury con le linee Escape e Italian Lifestyle Collection».

Il brand, come sappiamo, ha già in pancia una serie di gioiellini, tra cui il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, il Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa e il Valtur Mauritius Long Beach, e ha già annunciato il suo sbarco a Gallipoli.

«Siamo convinti – prosegue Pagliara – di aver delineato un innovativo profilo di ospitalità, espresso da una visione in linea con il turismo del futuro, libero da schemi prefissati e più consapevole, che coniuga l’eccellenza dell’hôtellerie con i nuovi concetti di lifestyle».

Ma vediamola più nel dettaglio questa struttura: le sistemazioni sulla terra ferma sono in totale 84, tutte ville di oltre 150 metri quadrati, oltre alla Gran Villa da 1.300. E tutte con piscina indipendente e ampi spazi esterni di ogni singolo edificio. Altra tipologia di alloggio: i tipici Overwater, direttamente sulla laguna, con piscina “resort size” privata, ristorazione in house, zona fitness dedicata, sala massaggi privata e una parte della pavimentazione trasparente per osservare il mare.

A disposizione di tutti gli ospiti, un maggiordomo (butler) raggiungibile sempre e in real time via WhatsApp, e gli experience manager dell’Happiness team Valtur.

La formula proposta?Il Premium All Inclusive senza alcun servizio a buffet: ogni singolo pasto – che sia colazione, pranzo o cena – è à la carte, con la costante possibilità di personalizzare le richieste attraverso il contatto con i corporate chef. Cinque i ristoranti a scelta libera, ai quali si aggiunge (su prenotazione) una delle più prestigiose wine cellar sotterranee di tutto l’Oceano Indiano per cene all’insegna dell’esclusività.

Ogni ospite dispone, poi, di una bicicletta per muoversi sull’isola e per coccolarsi c’è il centro benessere Calm Spa, specializzato in trattamenti ayurvedici che offre anche speciali sessioni di yoga o pilates.

Forte l’accento sulla cultura – con una parte della reception adibita a galleria d’arte – e sull’ambiente, con un disciplinare che consente di piantare e adottare un tipo di palma che cresce solo su questo atollo e giocare a golf con le palline biodegradabili in acqua.

Dal 16 dicembre, operativo un piano di voli diretti da Roma, operati da Ita Airways, con bretelle dai principali scali italiani. All’arrivo a Malé, collegamenti in idrovolante o voli domestici e un breve tratto in barca di 15 minuti. Esclusiva anche l’attesa pre partenza nella lounge Premium con free wifi, buffet e assistenza ad hoc. In alternativa è possibile scegliere tra i vari collegamenti su Malé offerti dai principali vettori internazionali con possibilità di combinati in destinazioni come Emirati, Sri Lanka, Giappone, Thailandia e molti altri.

«Il Valtur Maldives JA Manafaru è paragonabile a un meraviglioso organismo di perfetta armonia, in cui ogni elemento concorre alla felicità di chi lo sceglie per ricreare un tempo di qualità, felice, prima ancora di partire; di sapere che il primo elemento su cui può contare è il rispetto dell’ambiente in cui il resort si trova. Ci tengo a ringraziare i colleghi Emmer Guerra, responsabile prodotto estero, e Vito Facciolla, responsabile lungo raggio, per l’eccezionale lavoro di scouting e contrattazione svolto, nell’individuare per il marchio Valtur un prodotto che, all’interno della destinazione, è un unicum», conclude Paola Coccarelli, responsabile prodotto del Gruppo Nicolaus.