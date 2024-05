Arriva la tessera “Amici dei Borghi più belli d’Italia”

Sull’onda del successo degli ultimi anni che, secondo il Rapporto Deloitte attribuisce ai borghi il merito di contribuire al Pil nazionale con oltre 5 miliardi euro l’anno, con 8,8 milioni di visitatori e 21,5 milioni di pernottamenti, l’ormai noto brand, nonché associazione, I Borghi più belli d’Italia ha presentato le novità legate alla valorizzazione e promozione dell’enorme patrimonio storico, paesaggistico, artistico e culturale dei comuni che fanno parte della rete.

Un network che è arrivato a contare 363 borghi per altrettante occasioni di visita del nostro ricco territorio, capace di generare nuovi flussi di traffico turistico. E tra le iniziative lanciate quest’anno spicca la tessera “Amici dei Borghi”: uno strumento ottimale per identificare una community di appassionati di borghi, realizzata proprio per favorire il turismo sostenibile e di prossimità, la transizione ecologica e la diffusione della cultura.

La card, destinata a tutti coloro che condividono la passione per la lettura, la conoscenza dei territori, i viaggi, l’arte e la cultura del cibo, dà diritto a una serie di servizi. Tra i benefit, l’ottenimento della guida I Borghi più belli d’Italia e della rivista Borghi Magazine; sconti su ristoranti e strutture ricettive; riduzioni e altre agevolazioni presso le oltre 200 strutture museali e altre location di alto pregio storico e culturale; sconti sui libri e altre pubblicazioni su capolavori artistici e architettonici; una dettagliata informativa su tutti gli eventi e manifestazioni; e sconti anche sui prodotti tipici distribuiti tramite ecommerce grazie al progetto Mib – Mercato Italiano dei Borghi, avviato con la Borsa Merci Telematica.

Altra iniziativa che è ormai un must è la Notte Romantica, evento giunto alla sua nona edizione, che si terrà come ogni anno in contemporanea in quasi tutti i borghi della rete il 22 giugno. Dedicata all’amore e al romanticismo, la manifestazione è organizzata da tutti i comuni rispettando un format base, a cui ogni anno si aggiunge un focus. Quest’anno il fil rouge sarà l’amore per il nostro cibo. Ogni borgo è già al lavoro per predisporre il proprio programma: via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia per celebrare l’amore in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici”, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. I borghi saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricco programma di iniziative ed eventi: teatro, musica, danza, cinema, mostre e concorsi animeranno le piazze, i palazzi e le vie dei borghi. Due i momenti caratterizzanti e unificanti: il dessert “Pensiero d’amore”, che ogni anno viene creato ad hoc da uno chef stellato e che tutti i ristoranti proporranno ai loro clienti nel corso della serata; e il consueto “Bacio di Mezzanotte”, coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini brandizzati Notte Romantica e totalmente biodegradabili.