Arriva Sekurest, la “creatura” di Carlo Schiavon

Sicurezza finanziaria e innovazione nel turismo: nasce la fintech Sekurest, progetto imprenditoriale guidato da Carlo Schiavon che mira a garantire protezione finanziaria e flessibilità di pagamento a viaggiatori e operatori del turismo in un mercato in costante evoluzione, non esente da “turbolenze”.

«Questa idea nasce un paio di anni fa, ragionavamo sullo scenario del turismo per quanto riguarda la parte finanziaria. Penso al crack di Thomas Cook che all’epoca aveva scosso e coinvolto tante persone: viaggiatori, operatori; o alla pandemia che ha creato numerose incertezze. Riflettevamo su come aiutare il settore a migliorare gli equilibri finanziari – dice Carlo Schiavon, amministratore delegato Sekurest – Abbiamo portato su un tavolo di investitori l’idea di una nuova piattaforma di pagamenti, e ha trovato consenso e fiducia. Così siamo partiti strutturando la società e lo strumento vero e proprio».

Sekurest è una piattaforma digitale che offre tre sistemi di pagamento agli operatori del settore dei viaggi e del turismo: Sekurest Pay, Sekurest Chain e Sekurest Lock. Obiettivo è creare un sistema virtuoso che possa mitigare i rischi finanziari e nel contempo migliorare la redditività dei business e avere un importante effetto sul fronte reputazionale del turismo organizzato.

«Ci consideriamo una startup sui generis, perché in realtà stiamo stringendo con partner d’eccellenza – aggiunge – Abbiamo diverse anime: quella assicurativa, quella che si occupa del finanziamento, quella della rateizzazione, un istituto bancario, l’acquiring. Il nostro partner assicurativo è Allianz, il buy now pay later è affidato a Floa. Le altre partnership saranno annunciate a breve».

Per quanto riguarda l’affiliazione e la vendita dei servizi di piattaforma, «ci sarà una fee molto bassa; il cliente avrà inoltre un listino unico con piccole commissioni a seconda della modalità di pagamento che si sceglie e pacchetti che accorpano servizi. Si parte la prima settimana di dicembre con Pay e tra gennaio e febbraio con Chain e Lock. Nel frattempo stiamo stringendo accordi e prediligeremo network, associazioni, catene, oltre ai singoli operatori del settore».

Andiamo a vedere nel dettaglio i tre prodotti.

SEKUREST PAY. Il primo prodotto è un payment gateway che consente agli operatori di proporre ai loro clienti tutte le modalità di pagamento: bonifico, bancomat, carte di debito, carta di credito, buy now pay later, finanziamento (rateizzazione). Questo avviene all’interno di un’unica applicazione che gestisce i vari canali: ecommerce, pay by link, pos in agenzia di viaggi. Gestione, monitoraggio, controllo e riconciliazione delle transazioni sono quindi tutte all’interno della stessa applicazione.

L’operatore segue il pagamento in tutte le fasi, indipendentemente dalla modalità scelta dal viaggiatore, e in piattaforma vede anche la conferma dell’accredito sul conto corrente in tempo reale. Tutto avviene in un’unica soluzione.

SEKUREST CHAIN. Il secondo prodotto mette in condizione l’operatore di concatenare la ricezione di un incasso a un pagamento in uscita: ovvero, il venditore incassa gli importi dovuti dal viaggiatore e paga istantaneamente partner o fornitori coinvolti nella stessa transazione. «Un esempio: un’agenzia di viaggi che ha un sito al pubblico sul quale vende prodotti oggi deve avere dei contratti con i fornitori che prevedano depositi, anticipi, fideiussioni, carte di credito a garanzia – spiega – È una gestione non semplice. Noi proponiamo invece un sistema in cui, nel momento in cui l’agenzia riceve l’incasso, viene splittata la parte che deve rimanere all’agenzia da quella che va immediatamente al fornitore. Quindi non sono più necessari depositi o garanzie perché tutti prendono subito quanto dovuto fino all’ultimo centesimo».

Chain semplifica l’organizzazione dei flussi finanziari, azzera il rischio credito e rende superflua la necessità di versare depositi o rilasciare garanzie, riducendo l’esposizione finanziaria degli operatori.

SEKUREST LOCK. Considerato il più innovativo dei tre, è un sistema di pagamento che permette a tutti gli operatori coinvolti nella transazione – consumatori, intermediari e fornitori di servizi turistici – di essere garantiti al cento per cento su pagamenti ed erogazione di servizi. Protegge tutti dai rischi di natura finanziaria. «Oggi il cliente dell’agenzia paga all’agenzia un pacchetto, l’adv a sua volta paga il tour operator. Se qualcosa si inceppa c’è una parte che resta con il cerino in mano – dice Schiavon – Con Lock non può succedere, perché chi vende il servizio e si affida alla piattaforma dà un mandato di incasso da una parte e di pagamento dall’altra. Si innesca un processo per cui questi soldi vengono sbloccati solo a servizio erogato. Se ciò non accade, per cause riconducibili a insolvenza o fallimento di una delle parti, il sistema garantisce il rimborso totale al consumatore grazie alla copertura assicurativa».

La soluzione garantisce i flussi di pagamento senza produrre rilevanti impatti sul cash flow degli operatori, grazie a un sistema che prevede adeguati acconti e puntuali accrediti dei saldi subito dopo l’erogazione dei servizi. Nello specifico, il sistema consente di mettere in sicurezza tutte le transazioni finanziarie tra i vari attori della filiera custodendo gli importi in conti vincolati.

NOME E MISSION. Il nome Sekurest deriva dal termine inglese “securest”, che sta a indicare “il più sicuro” e dalla fusione di “secure” + “rest”, ovvero “riposo tranquillo”. La scelta di usare la “K” al posto della “C” si ispira invece all’esperanto, la lingua inventata per far dialogare i popoli di tutto il mondo e creare comprensione e pace (il termine “sicuro” in esperanto si traduce “sekura”). Una decisione che sottolinea la mission di fornire protezione totale e sostenibilità finanziaria a operatori turistici, strutture ricettive, agenzie e viaggiatori, attraverso un ecosistema solido e all’avanguardia.

Sekurest ha scelto l’armadillo, riconosciuto come simbolo di protezione, come mascotte per la propria comunicazione.