Arsenale in Egitto con il treno di lusso “Guardian of the Nile”

Partirà nel 2027 in Egitto il primo treno di lusso made in Italy di Arsenale s.p.a. che trasporterà i suoi ospiti in un viaggio unico ed esclusivo dal Cairo ad Assuan.

“Guardian of the Nile“, così si chiamerà, viaggerà tra la storia secolare del Paese dei faraoni, gli itinerari prevedranno scali riservati per i passeggeri che avranno l’opportunità visitare i luoghi più iconici dell’Egitto viaggiando comodamente da Luxor, il più grande museo all’aperto del mondo, a Abu Simbel, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, verso la Valle del Nilo, che diventerà accessibile così non solo via fiume, ma anche attraverso una lussuosa crociera su rotaia.

Il treno sarà composto da un massimo di 15 carrozze con 40 cabine divise in tre diverse categorie: deluxe, suite e honor suite per una capacità totale di 80 passeggeri locali e internazionali ai quali riservare un’esperienza unica e dedicata, sia a bordo sia fuori dal treno.

“Guardian of the Nile” nasce dalla collaborazione tra Egypt national railway (Enr la società di sviluppo e ente di governo dell’Autorità ferroviaria nazionale egiziana) e Arsenale s.p.a., la società italiana che opera nel settore luxory dell’ospitalità e del trasporto su rotaia. Il treno sarà realizzato su progetto italiano e costruito all’interno degli stabilimenti italiani di Arsenale.

A firmare l’accordo di collaborazione Mohamed Amer Abdel Aziz, presidente del consiglio di amministrazione di Enr, e Paolo Barletta, amministratore delegato di Arsenale, di fronte al primo ministro d’Egitto Mostafa Madbouly, al ministro dei Trasporti Kamel Al-Wazir e dell’Ambasciatore d’Italia in Egitto Michele Quaroni, in concomitanza con la Conferenza degli Investimenti Egitto-Eu presidiata dal presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah El-Sisi, e Urusla Von der Leyen, presidente della Commissione Europea.

Per la società italiana si tratta del quarto progetto internazionale di crociere di lusso su rotaia, dopo quelli che la coinvolgono in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Uzbekistan.

Paolo Barletta, ceo di Arsenale s.p.a. ha dichiarato: «Il segmento del turismo di lusso rappresenta una frontiera emergente per l’evoluzione del settore, includendo lo sviluppo di partnership strategiche come questa. Il Piano Mattei e il supporto dell’Unione europea si configurano oggi come canali centrali per lo sviluppo di cultura, sostenibilità e progresso. Questo non può prescindere dal settore del turismo, che è oggi un asset per il nostro Paese. Sono felice che l’Egitto e l’Italia possano collaborare per portare un nuovo modello di turismo sostenibile destinato ad attirare nuovi flussi di viaggiatori provenienti da tutto il mondo e che vorranno visitare questa terra meravigliosa e ricca di storia a bordo dei nostri treni».

Il ministro dei Trasporti Kamel Al-Wazir ha sottolineato che «questa firma rientra nell’importante trasformazione qualitativa del Paese sotto la presidenza di Abdel Fattah El-Sisi, che ha coinvolto tutti i settori, compreso quello ferroviario identificando il lancio di questo nuovo progetto per il treno turistico di lusso come continuazione del supporto governativo allo sviluppo ferroviario, attraverso la creazione di differenti livelli di servizi. Il treno rifletterà un design, esterno ed interno, tipico della cultura locale aderendo tuttavia agli standard internazionali. Il treno avrà un impatto significativo e positivo sul settore turistico e sui visitatori che potranno così conoscere e apprezzare la ricca storia dell’Egitto».

