Asiana, Hyeoktae: «Buona la ripresa della Roma-Seoul»

Positivo il riavvio delle operazioni di Asiana Airlines sulla Roma Fiumicino-Seoul. Kim Hyeoktae, regional general manager Roma- Italia e Istanbul-Turchia, è molto esplicito: «Il volo ha avuto successo, anche perché il nostro target è molto variegato. Di fatto ci rivolgiamo a diversi bacini di utenza: dal leisure al traffico d’affari ai viaggi di studio. Praticamente a tutti i passeggeri che desiderano raggiungere la Corea del sud».

E circa i rapporti con tour operator e agenzie di viaggi italiane, Hyeoktae replica: «Noi siamo da sempre aperti e propositivi a qualsiasi tipo di collaborazione. Vogliamo dialogare con qualsiasi agenzia e trattare con vari operatori e per ogni tipo di clientela».

Sull’immediato futuro, invece, «lo sviluppo della rete di collegamenti internazionali dipende molto dalla situazione e comunque decide sempre e soltanto il quartier generale di Asiana a Seoul», aggiunge il manager.

La tratta Roma-Seoul prevede due voli a settimana – ogni martedì e sabato – almeno fino al 25 marzo. «Dopo quella data, per l’inizio dell’orario estivo aumenteremo a quattro voli a settimana ogni martedì, giovedì, sabato e domenica da Roma a Seoul in connessione con numerose destinazioni in Asia, Giappone, Cina, Thailandia, Indonesia, Filippine, Australia e Usa. Infine, sui vantaggi della fusione Asiana Airlines-Korean Airlines, voglio precisare che il merger non è stato ancora finalizzato ed è al vaglio delle autorità in Europa, Usa e Giappone. Se uno di questi Paesi negherà il loro ok è destinata a fallire», ha concluso Kim Hyeoktae.