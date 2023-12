Asse Italia-Arabia Saudita con gli scambi culturali tra Matera e l’emergente AlUla

La Royal Commission for AlUla e Matera insieme per l’organizzazione e la promozione di iniziative culturali comuni che incentiveranno gli scambi culturali, educativi, economici e sociali tra le due destinazioni.

La cerimonia di firma dell’accordo tra la nuova ed emergente meta del turismo in Arabia Saudita, AlUla, particolarmente nota per la sua capacità di mettere in relazione l’arte con il paesaggio, e la città di Matera, Patrimonio mondiale dell’umanità, si è tenuta tra i Sassi di Matera.

Waleed Al Dayel, chief strategy and digital officer di Rcu, ha commentato: «L’accordo con Matera supporta i nostri sforzi per creare una destinazione internazionale che porti beneficio alla comunità locale, all’economia e all’ambiente di AlUla, offrendo al tempo stesso agli abitanti delle due città l’opportunità di incontrare culture diverse, stringere legami personali ed esplorare sfide comuni.​ La partnership andrà a ridefinire il modo in cui le due città mettono in contatto gli amanti della cultura con la storia e il patrimonio culturale, mentre continuiamo parallelamente a condividere con il mondo la cultura dell’Arabia Saudita e scopriamo l’importanza della penisola arabica nella storia dell’umanità».

La collaborazione tra AlUla e Matera è parte di un più ampio accordo tra AlUla e l’Italia che ha visto a Venezia, nel maggio 2023, l’Arabia Saudita e l’Italia siglare un accordo per promuovere la collaborazione nel campo dell’archeologia, della conservazione, del restauro e della tutela del patrimonio culturale, del cinema e della letteratura, siglato dal nostro ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano.

Tiziana D’Oppido, assessora alla Cultura, al Turismo, agli Eventi, ai Sassi e alle Pari opportunità del comune di Matera, ha commentato: «La data esatta del 30° anniversario da quando Matera è diventata Patrimonio mondiale dell’umanità ha costituito la migliore cornice possibile per dare evidenza all’accordo di gemellaggio stipulato fra la Royal Commission for AlUla e il Comune di Matera. Ambizioso, operativo e ricco è il calendario di attività in programma che porteremo avanti in sinergia, con grande, reciproco spirito collaborativo e nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità delle due destinazioni nella conservazione dei rispettivi siti Unesco: cultura come motore dell’economia, turismo, cinema, eventi, design, arti, archeologia, architettura, accessibilità, Sassi come ecosistema urbano di successo e molto altro per due realtà geograficamente lontane ma aventi molti elementi in comune».

Anche questa iniziativa fa parte della strategia globale della Royal Commission for AlUla per unire soggetti che condividono lo stesso approccio culturale nei confronti della conoscenza e della ricerca e delle idee per continuare a lavorare alla realizzazione dell’ambizioso Masterplan Journey Through Time di AlUla incentrato sul turismo sostenibile e responsabile che mette al centro la comunità.