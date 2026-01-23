Assicurazioni, Heymondo comunica con Ferdeghini

Heymondo entra nel portfolio di Ferdeghini Comunicazione.

L’azienda, tra i leader delle assicurazioni di viaggio digitali, fondata nel 2017 con l’obiettivo di trasformare l’esperienza assicurativa per i viaggiatori, affida le comunicazione alla nota agenzia milanese per rafforzare il suo posizionamento come punto di riferimento per un nuovo modo di intendere l’assicurazione di viaggio: semplice, flessibile e completamente digitale.

Grazie a un approccio 100% online, Heymondo semplifica l’intero processo assicurativo, dalla sottoscrizione con coperture personalizzabili alla gestione delle incidenze tramite un’app di assistenza in viaggio attiva 24/7.

Con oltre un milione di viaggiatori assicurati nel 2024 e una presenza consolidata in mercati chiave come Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Romania e Stati Uniti, Heymondo continua a espandersi a livello globale con una visione chiara: rendere l’assicurazione di viaggio un servizio accessibile, umano e davvero pensato per chi viaggia.