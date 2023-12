Assicurazioni, la famiglia Garrone festeggia 50 anni

Compleanno e numeri importanti per la famiglia Garrone che a Torino ha festeggiato i primi 50 anni nel mercato assicurativo con l’agenzia Garrone e Boschet e i primi 20 anni di Insurance Travel (I4T), società di intermediazione specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative per gli operatori professionali del turismo: l’evento, che ha coinvolto un centinaio di persone tra partner e collaboratori del Gruppo, è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena concluso, con particolare riferimento all’analisi dei sinistri e delle problematiche che maggiormente hanno condizionato il business degli operatori turistici.

Per Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, si tratta di traguardi importanti: «Abbiamo sempre innovato su base continuativa il prodotto per rispondere in tempo reale alle esigenze di un mercato sempre più dinamico. Oggi l’intelligenza artificiale ci permette di esplorare nuovi orizzonti, tanto nel servizio quanto nelle polizze, con coperture di ultima generazione, come le parametriche che abbiamo presentato nei mesi scorsi. Riteniamo tuttavia che il valore della consulenza professionale sia imprescindibile e che sarà destinato a restare a lungo l’elemento chiave della nostra offerta: dalla consulenza legale alla formazione di tutta l’attività di customer experience, diretta e sotto la responsabilità dalla nostra legal affairs manager Giusy Fiscella».

E proprio Fiscella del Gruppo I4T, spiega: «Analizzando i sinistri affrontati nell’anno che ormai si sta concludendo, emerge un contesto decisamente più sfidante rispetto al passato, caratterizzato da nuove categorie di rischio che si affiancano a quelle tradizionali. Due esempi su tutti: i cambiamenti climatici, con l’acuirsi di alluvioni, incendi e catastrofi naturali, e il ritorno dell’instabilità geopolitica su scala globale che, oltre a conflitti e sommosse civili, genera diffusi atti di belligeranza e terrorismo. A complicare ulteriormente il quadro si inseriscono le novità introdotte dall’intelligenza artificiale, come il riconoscimento facciale e l’utilizzo dei dati biometrici in sostituzione dei documenti di viaggio, che aprono scenari in larga parte imprevedibili e non del tutto rassicuranti, tanto dal punto di vista assicurativo, quanto normativo».

Le celebrazioni assumono un valore ancor più significativo se si tiene conto che il gruppo nel corso del 2023 ha gestito più di 15.000 sinistri; il team dedicato alla customer experience è composto da 7 risorse, che operano nelle sedi di Torino e Milano, divise in 3 aree di intervento: gestione sinistri medico/bagaglio e annullamento, coordinamento dell’iter liquidativo di I4Flight e gestione sinistri responsabilità civile, inclusi atti di citazione, mediazioni e negoziazioni assistite.

E tra le principali cause di sinistri e richieste di consulenza legale nel 2023, rientrano anche la turbolenza legata al mondo dei trasporti, tra scioperi, ritardi, blackout informatici e laptop che prendono fuoco a bordo degli aeromobili, i ritardi nell’emissione dei passaporti, che hanno caratterizzato buona parte della stagione, e le incertezze legate a un quadro normativo sempre più complesso e in rapida evoluzione.