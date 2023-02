Assoturismo-Banca Iccrea, accordo per gestire fondi Pnrr

Si moltiplicano gli accordi tra le associazioni di categoria e il sistema bancario: ultimo in ordine di tempo l’annuncio di un accordo tra la Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea – formato oggi da 118 sportelli bancari – e Assoturismo Confesercenti, per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla Federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore.

Quello con il Gruppo Bcc Iccrea è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e a un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo Bcc Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%.

Grazie all’intesa, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti. Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita – manageriale e strutturale – del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto.

Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano.

«Attraverso l’accordo con Assoturismo – ha spiegato Carlo Napoleoni, responsabile della divisione impresa di Iccrea Banca – vogliamo supportare e sviluppare, insieme alle BCC del nostro Gruppo, uno dei settori trainanti della nostra economia, affinché le imprese possano ottenere risorse adeguate e attivabili anche attraverso molteplici strumenti oggi disponibili sul mercato, come quelli che noi già forniamo in sinergia con Cdp e Bei e dedicati espressamente al turismo.»

Legittimamente soddisfatto Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti che ha commentato: «Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende».