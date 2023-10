Astoi “chiude il cerchio” con Villaggio e party a Rimini

La chiusura di un cerchio e l’apertura di uno del tutto nuovo: è il fil rouge della partecipazione a Ttg Travel Experience (dall’11 al 13 ottobre a Rimini) dell’associazione dei tour operator di Confindustria Viaggi. Torna così in fiera il Villaggio Astoi – spazio collettivo che facilita l’incontro tra i t.o. soci, le adv e i fornitori – presidiato da capitan Pier Ezhaya e dal suo braccio destro, il direttore Flavia Franceschini. Uno spazio enorme, di circa 900 mq, che vedrà presenti i seguenti player: Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Imperatore Travel World, InterStudioViaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, Kiriacoulis Holiday, Meridiano Viaggi e Turismo, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Settemari/Amo il Mondo, Th Group, Veratour, Viaggi del Mappamondo.

È qui che nel primo pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, Ezhaya incontrerà la stampa in un meeting, il cui titolo è appunto “Chiudiamo il Cerchio”, sull’onda della rubrica social – “Il Cerchio”, appunto – avviata nei mesi scorsi dallo stesso presidente Astoi. Un momento di confronto sui temi cruciali dell’industria: dall’inflazione al caro prezzi, fino all’evoluzione del ruolo degli operatori nel turismo organizzato.

E non finisce qui. Per la prima volta si terrà un vero e proprio Astoi Party, il 12 sera al Rockisland di Rimini: evento organizzato con “il prezioso contributo” – sottolinea l’associazione – del delegato al marketing e agli eventi, Stefano Pompili, e grazie al supporto dei partner Trenitalia, Europ Assistance, Neos Air e Art Group.

«Riconfermiamo la presenza della nostra associazione con la formula di successo del Villaggio Astoi poiché crediamo profondamente nel valore della coesione come strumento per rafforzare il mercato e la visibilità – commenta Ezhaya – I tre giorni in fiera rappresenteranno l’occasione per fare networking, incontrare personalmente gli agenti di viaggi e i diversi rappresentanti del settore».

«Quest’anno, inoltre – prosegue – abbiamo deciso di organizzare un evento importante con il coinvolgimento di numerosi attori del mercato turistico. Sarà un momento di socializzazione e di leggerezza dopo un biennio complesso e fortemente sfidante. Nell’attuale scenario, avendo anche tratto insegnamento dal recente passato, è divenuto imprescindibile attuare strategie sempre più rivolte a un maggiore coinvolgimento della filiera e dei partner, lasciandosi alle spalle visioni troppo settoriali. L’Astoi Party va letto in questo contesto, come aggregazione di tutti gli attori che ogni giorno consentono a questo mercato di crescere e di superare le mille difficoltà», conclude il presidente, ringraziando «le aziende che hanno creduto in questo progetto e che, proprio in un’ottica di partnership, hanno reso possibile con il proprio supporto la realizzazione di questo evento».