Atm Dubai 2024 al via, focus sul tesoretto dell’hôtellerie araba

Ci sarà spazio per la tecnologia ma anche per gli scenari dell’ospitalità alberghiera alla prossima edizione dell’Arabian Travel Market 2024, che si terrà a Dubai dal 6 al 9 maggio, con gli approfondimenti illustrati dai responsabili di Deloitte e Str che forniranno dati sulla crescita dell’hôtellerie in tutta la regione araba.

In particolare verrà dato ampio risalto a Dubai, che ormai è diventata destinazione di primissimo piano nei mercati regionali dell’ospitalità con forti prospettive per l’anno in corso. La città ora offre più camere d’albergo rispetto alle principali capitali come Londra, New York e Bangkok, e registra quest’anno una capacità ricettiva di oltre 150mila camere d’albergo.

Un’offerta ricettiva sempre più adeguata, visti i risultati raggiunti dalla meta: i dati del Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai (Det) mostrano, infatti, che la città ha accolto 17,1 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento anche della durata media del soggiorno. Secondo Deloitte, l’occupazione ha raggiunto il picco dell’88% a febbraio.

Nelle altre destinazioni della regione, i dati Str mostrano che Riyadh è all’avanguardia in termini di crescita dell’offerta alberghiera, offrendo altre 28.465 camere, con un aumento del 134%. Nel frattempo, Doha ha raddoppiato il proprio numero di hotel negli ultimi dieci anni, con un’offerta attuale di 39.968 camere.

Molto mirato il commento di Danielle Curtis, direttore della mostra Me, Arabian Travel Market, che ha dichiarato: «Mentre il panorama dell’ospitalità nella regione del Gulf Cooperation Council continua a evolversi, i dati dipingono un quadro convincente di crescita e opportunità. Atm 2024 presenterà un’ampia gamma di marchi dell’ospitalità provenienti da tutto il mondo e siamo lieti di annunciare che quest’anno c’è stato un aumento del 21% nello spazio espositivo dedicato ai marchi alberghieri, a dimostrazione di un forte interesse e di una forte domanda».

«Ihg Resorts è il partner alberghiero ufficiale di Atm 2024 – ha aggiunto Curtis – E l’edizione di quest’anno è destinata a dare il bentornato ad alcuni dei marchi più rispettati nel settore dell’ospitalità, tra cui Four Seasons Hotels, Rosewood Hotels and Resorts e Shangri-La Gruppo. Vale la pena notare che il numero dei marchi dell’ospitalità presentati all’Atm è aumentato del 12% con una buona selezione di noti marchi internazionali e regionali. Con così tanti marchi Atm 2024 promette un’esperienza arricchente per tutti i partecipanti».