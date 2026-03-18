Atm non lascia Dubai. Ma slitta a metà agosto

La notizia che il mercato attendeva è arrivata: slitta, a causa della guerra, l’Arabian Travel Market di Dubai. E non poteva essere altrimenti visto l’andamento ancora incostante dei collegamenti aerei per un conflitto che, sebbene in misura collaterale, continua a interessare l’area emiratina.

La fiera – mega marketplace del travel nel ricco Medio Oriente – si doveva tenere dal 4 al 7 maggio al Dubai World Trade Centre. L’evento, giunto alla sua 33ª edizione, è stato riprogrammato dal 17 al 20 agosto nella stessa location. La decisione è stata presa per dare priorità alla sicurezza e al benessere dei player del turismo, offrendo maggiore fiducia e flessibilità nella partecipazione.

Danielle Curtis, exhibition director Middle East, ha commentato: «La nostra è una piattaforma fondamentale per riunire a Dubai la comunità globale dei viaggi e del turismo, consentendo a destinazioni, fornitori e leader del settore di connettersi, collaborare e plasmare il futuro del comparto. In tale ottica, la sicurezza e il benessere di clienti, partner e colleghi restano la nostra priorità e la decisione di riprogrammare Atm ad agosto riflette il nostro impegno a garantire che tutti possano partecipare a questo importante appuntamento del settore».

Questa mossa è stata interpretata dal mercato come un buon segno, sebbene il caldo di agosto (oltre alle incognite legate al conflitto in Iran) potrebbero comunque scoraggiare visitatori ed espositori occidentali a partecipare all’evento.