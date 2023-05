Austria, Resch: «La nostra montagna versione wellness»

“La montagna non è solo adrenalina, ma anche rigenerazione”. Questo il messaggio che l’ente per il turismo austriaco vuole lanciare ai viaggiatori italiani. La parola a Brigitte Resch, addetta stampa per l’Italia.

«Quest’estate in particolare puntiamo sempre di più al lato rigenerante che il contatto con la natura può offrire. Soprattutto dopo gli anni della pandemia, le persone quando vanno in vacanza desiderano un netto stacco dallo stress quotidiano. Abbiamo inoltre notato che il target dei turisti che amano venire in montagna è cambiato e si è allargato, per questo proponiamo, oltre al turismo sportivo più adrenalinico, anche molte attività soft, e questo sia in estate che in inverno».

Secondo Resch «particolarmente interessante è, per esempio, andare alla scoperta delle rive lacustri attraverso passeggiate facili e adatte a tutti. Si può vivere la natura anche scoprendola piano, con calma e in relax, seguendo le rive di un lago riempiendosi gli occhi della bellezza della natura».

«Tutte le proposte che vogliamo mettere in evidenza si trovano nel nostro sito, ma naturalmente per i tour operator e per gli agenti di viaggi organizziamo anche workshop e incontri per fare in modo di avvicinarli anche questo lato del turismo – sottolinea la rappresentante di Austria Turismo – Le città d’arte sono sempre un evergreen dell’Austria, anche con l’esplorazione di località e borghi anche meno conosciuti. Per chi già conosce Vienna, Salisburgo o Graz, da non disdegnare le novità di queste città, spunti diversi per tornarci nuovamente».