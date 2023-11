Autentico Hotels, Cardone: «Così portiamo il lusso in adv»

Una delle poche certezze di un mercato turistico in continua evoluzione e cambiamento, che ha fatto registrare, nel complesso, un’estate con risultati buoni ma non eccezionali, come invece da più parti era stato previsto e come ci si attendeva dopo la performance ottima dell’estate 2022 (la prima dell’era post Covid), è la crescita del mercato del lusso, sia come investimenti alberghieri, sia come numeri dell’accoglienza.

Tra i player che si muovono in questo mercato c’è Autentico Hotels, società che raggruppa hotel di lusso e dimore di pregio supportandole nello sviluppo commerciale e nella gestione di servizi di alta gamma.

Autentico Hotels, ospite del Ttg di Rimini con il ceo Mario Cardone, conferma la tendenza positiva del settore, seppure con un leggera flessione del mese di agosto dovuta, per il mercato italiano, al caro prezzi: «Dal nostro osservatorio, che si basa sulle 17 strutture di lusso che gestiamo con Autentico Hotels, abbiamo indicazioni di crescita, ma senza record, come era stato per il 2022; nello specifico la nostra catena Prestigio, che raggruppa hotel di fascia medio-alta, non ha registrato un aumento di fatturato rispetto al 2022 rimanendo stabile, mentre la fascia alta con Autentico Collection sì, grazie anche agli arrivi degli stranieri, fra cui gli americani e gli australiani, un mercato che è ripartito molto bene, più tentennante invece l’arrivo del mercato asiatico per ora».

Per posizionarsi in un mercato complesso ed esigente come quello del lusso, le strutture devono offrire ospitalità e servizi di alta gamma, ma anche saper pianificare strategie e politiche commerciali in grado di farle emergere e conoscere al trade in un mercato altamente competitivo. Autentico Hotels svolge per le agenzie di viaggi un’importante attività capillare di comunicazione e di presenza sul territorio «Abbiamo oltre 25 mercati a livello mondiale dove ci muoviamo fisicamente andando a visitare le agenzie, i tour operator, i dmc, i wedding planner che lavorano nel segmento lusso perché è importante far conoscere i nostri hotel-clienti a chi interagisce direttamente con il pubblico; sappiamo che gran parte dei viaggi di alta gamma passano per le agenzie ed è proprio lì che andiamo, nelle nostre oltre mille adv. Noi facciamo ciò che un hotel da solo non potrebbe mai fare, lo facciamo conoscere e facciamo sistema aiutando le aziende family hotel a fare un salto nel mercato italiano e mondiale», aggiunge Cardone.

Asset importante della strategia di Auentico Hotels è il monitoraggio continuo sulla soddisfazione degli ospiti che, essendo il biglietto da visita della struttura, ha un ruolo chiave; quest’anno per le strutture di Autentico Hotels si registra un 91% di soddisfazione che testimonia un ottimo lavoro svolto con le strutture e dalle strutture.

Tra le ultime entrate nel parco hotel di Autentico, lo storico Palazzo Ripetta di Roma, 78 camere e suite in un edificio del 1600 nel cuore della Capitale da poco ristrutturato; l’hotel Mediterraneo a Sorrento e Le Dune, sulla spiaggia di Piscinas, nella costa occidentale della Sardegna che riaprirà a Pasqua 2024, dopo una ristrutturazione completa che lo ha portato alle cinque stelle.