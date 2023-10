Auto elettriche e flessibilità: accelerata di Hertz e Global Gsa in adv

Hertz Italia continua a spingere sul noleggio auto elettriche insieme a Global Gsa (rappresentante B2B esclusivo di Hertz in Italia e Spagna) e a promuoverlo al trade con eventi dedicati.

Nel parco di Villa Domus Mavi a Roma, le protagoniste della serata-incontro con le adv e la stampa di settore del 26 settembre scorso sono state le ammiraglie della flotta elettrica Hertz, esposte nel giardino della villa sull’Appia Antica: la Tesla Model 3e la Polestar 2 Long Range Performance, cui è stata aggiunta per l’occasione l’iconica Fiat 500 Spiaggina, completamente rivisitata in chiave elettrica. Le auto sono le punte di diamante di una flotta molto ricca, con modelli di varia gamma tra i quali anche quelli ibridi, come l’elegante Lynk Co 01Hybrid Plug-in, la Jeep Renegade e la Compass.

A illustrare al trade le operazioni di noleggio, il direttore di Gsa Massimo Fede presente alla serata: «Alle adv e agli agenti di viaggi basterà collegarsi sul portale di prenotazione a loro dedicato, Hertz-gsa.it, in cui abbiamo inserito diversi plus tra cui commissioni preferenziali e una policy di cancellazione molto flessibile che consente l’annullamento gratuito dei noleggi fino a un’ora prima del ritiro, in caso di tariffe business o leisure con pagamento in loco, e fino a 48 ore prima per le tariffe leisure prepagate».

Per facilitare l’utente finale e rendere ancora più semplice l’utilizzo del servizio auto elettriche, Hertz ha firmato un accordo con Shell per l’accesso alla loro rete di ricarica shell recharge.

Il veicolo, che può essere noleggiato per brevi, medi e lunghi periodi, deve essere riconsegnato con un livello non inferiore al 75% della carica di batteria; per viaggiare sereni e senza ansia da ricarica dell’ultimo minuto, il cliente ha l’opportunità di scegliere al momento del noleggio la charge purchase option, cioè un servizio di ricarica prepagata.

«Il personale Hetrz è stato formato per riuscire a rispondere a tutte le domande delle adv per permettere loro di veicolare al cliente ogni informazione – sottolinea il direttore commerciale Hertz Italia, Massimo Scantaburlo – Sempre per semplificare tutta l’operazione di noleggio abbiamo già previsto l’uso del token per la ricarica e al tempo stesso stiamo investendo per dotare il parco macchine elettriche a livello nazionale e mondiale di vetture che abbiano una grande autonomia, fino a 500 chilometri, per favorire anche i viaggi medi e quindi il leisure; ricordiamoci che con un’auto elettrica si può entrare nelle Ztl e quindi nei centri storici delle città. Lo sforzo che stiamo facendo è anche quello di mantenere il prezzo del noleggio in linea, o vicino, a quello di un’auto a benzina di pari gamma, senza dimenticare il vantaggio che la ricarica elettrica costa meno del normale carburante».

Sempre pensata per il trade, Easy consente la prenotazione di noleggi in Italia per uno o più mesi, con prezzi altamente competitivi, franchigie ridotte in caso di danno o furto del veicolo e la massima flessibilità, grazie alla possibilità di cancellare gratuitamente fino a un’ora prima del noleggio.