Autunno, raffica di eventi in Spagna dal Suma Flamenca al Festival degli aquiloni

Ottobre e novembre in Spagna sono mesi ideali per viaggiare, il clima è perfetto e il Paese si anima con una varietà di appuntamenti culturali, sportivi, musicali e festività regionali che offrono al turista tante esperienze tipiche e suggestive. Arte, musica e tradizione si fondono in un’esperienza unica e indimenticabile, in ogni evento il turista ritrova la storia, la diversità culturale e la passione degli spagnoli.

Iniziando con ottobre, tra gli eventi ancora in corso, fino al 5 novembre, a Madrid, il Suma Flamenca, uno dei festival più importanti al mondo dedicati al flamenco, che trasforma la capitale spagnola in un centro di energia e tradizione, attraendo amanti della danza e della musica da tutto il globo. Un festival che coinvolge tutta la città, non solo per esperti di flamenco, ma anche per semplici appassionati che possono partecipare a workshop, conferenze e mostre d’arte flamenca.

Il Festival Iberoamericano di teatro a Cadice, dal 20 ottobre al 5 novembre, è uno degli eventi culturali più importanti. Ogni due anni le strade della città si riempiono di artisti, registi e spettatori provenienti da vari Paesi che le trasformano in palcoscenici all’aperto, mentre, nei teatri, si può assistere a produzioni di altissimo livello, che spaziano dai classici shakespeariani alle rappresentazioni contemporanee più innovative.

Per gli sportivi, il 21 ottobre a Bilbao si corre la spettacolare Total energies Bilbao night marathon, Quarantadue chilometri, 21, o 10 corsi nella notte lungo le strade dell’affascinante cittadina dei Paesi Baschi.

Il primo novembre si apre con la Fiera di Ognissanti a Cocentaina, Alicante. Organizzata per la prima volta nel 1346 come mercato locale dell’agricoltura e l’allevamento, oggi rappresenta un’importante vetrina di attività tradizionali legate alla campagna, all’artigianato, ai macchinari agricoli e ai mezzi di trasporto. L’iniziativa è legata a tante proposte culturali, come la fiera del libro, mostre, concorsi di musica corale, spettacoli ippici e concerti.

Si torna tutti un po’ bambini con il Festival internazionale degli aquiloni a Fuerteventura dal 6 al 12 novembre: un’ottima opportunità per scoprire l’isola.

Ancora cultura con il Festival internazionale del cinema di Gijón, che si svolge in diverse sale cinematografiche e centri culturali di questa cittadina delle Asturie. Un evento consolidato a livello internazionale che propone produzioni cinematografiche a concorso e sezioni parallele con cicli, omaggi e retrospettive. Dal 17 al 25 novembre.