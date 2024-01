Avani debutta in Germania con il Frankfurt City Hotel

Lo stile contemporaneo degli hotel Avani arriva in Germania con l’apertura del Frankfurt City, che segna il debutto del marchio nel Paese e la quarta apertura in Europa, dopo quelle in Italia e Spagna. Una struttura pensata per il viaggiatore tipo del brand, che fa rifermento a Minor Hotel, le cui priorità sono stile, valore e comfort.

L’Avani Frankfurt si trova nel business district di Francoforte, a pochi passi da musei di fama mondiale e dalla famosa via dello shopping Zeil, e si caratterizza per un equilibrio giusto tra design e funzionalità, per un’atmosfera vivace in linea con la parte artistico-musicale della città che negli anni ’80 divenne un centro di sperimentazione.

Distribuite su sette piani, le 256 camere e suite dell’Avani Frankfurt sono dotate dei più moderni comfort e gadget high-tech, come il chrome cast tv di google per lo streaming e altoparlanti bluetooth. Per gli ospiti più sportivi, tappetini per lo yoga nelle camere oltre che una palestra.

Per la parte della ristorazione, l’hotel propone un servizio smart e veloce con cucina contemporanea contaminata da influenze orientali. Per gli ospiti a disposizione una sala dove socializzare e bere cocktail, cinque sale riunioni dotate di un’area break condivisa, che possono ospitare fino a 140 persone per workshop, sessioni di formazione, cene e attività di team building.

Agli appassionati di musica alternativa, l’hotel offre esperienze condivise con alcuni dei principali artisti della città per creare arte ispirata alla musica elettronica, per un workshop di “techno painting”, oppure per un’esperienza di tour musicale dove, con l’uso di una playlist speciale, sono illustrati i principali punti di riferimento musicali della città, come il Museo di musica elettronica moderna (Momem).