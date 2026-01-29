Aviareps gsa di Sky Airline anche in Italia

Aviareps, azienda che fornisce servizi di rappresentanza nei settori del turismo, dell’aviazione e dell’ospitalità, è stata nominata general sales agent (gas) di Sky Airline in Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda. La compagnia aerea cilena è il secondo vettore domestico per dimensioni in Cile e Perù. Fondata nel 2001, Sky Airline opera con una moderna flotta di aeromobili Airbus A320 e A321neo, serve oltre 40 destinazioni nelle Americhe e ha trasportato ad oggi più di 70 milioni di passeggeri.

Nell’ambito della nuova partnership, Aviareps fornirà servizi completi di vendita, marketing e biglietteria nei nove mercati, supportando l’espansione internazionale e lo sviluppo del brand di Sky Airline. I team locali di Aviareps collaboreranno strettamente con agenzie di viaggio, tour operator e partner corporate per rafforzare i canali di distribuzione, aumentare la visibilità e stimolare la domanda per il network di Sky Airline nelle Americhe.

Natalia Tenderini, deputy sales director per i mercati europei e australiani di Sky Airline, ha dichiarato: «Questa partnership con Aviareps rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita internazionale. Europa, Australia e Nuova Zelanda sono mercati chiave per il turismo verso il Sud America, e la solida presenza locale di Aviareps e la sua esperienza nel settore dei viaggi giocheranno un ruolo fondamentale nel rafforzare il nostro brand e ampliare la nostra presenza in queste regioni».

Marcelo Kaiser, coo aviation di Aviareps, ha commentato: «Siamo entusiasti di accogliere Sky Airline nel nostro portfolio globale di compagnie aeree. L’innovativo modello low-cost di Sky, la sua flotta moderna e l’impegno per la sostenibilità la rendono un partner solido per la crescita internazionale. Con i nostri esperti team locali, non vediamo l’ora di costruire solide relazioni commerciali e supportare la crescita della compagnia aerea in Europa e nel Sud Pacifico».