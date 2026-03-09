Aviareps incontra il trade a Roma, Firenze e Verona

Aviareps ha annunciato l’edizione primavera 2026 del Roadshow “Aviareps Around the World”.

Tre le tappe in programma, pensate per coinvolgere i professionisti del settore in alcune delle città chiave del panorama italiano: il 17 marzo a Roma, il 26 marzo a Firenze, in collaborazione con Toscana Aeroporti, e il 31 marzo a Verona.

Il roadshow torna con un format più ricco: aggiornamenti di mercato in vista della prossima stagione invernale, workshop tematici, presentazioni mirate e sessioni di networking strutturato per favorire incontri concreti e di valore.

L’iniziativa si conferma un momento strategico di dialogo tra compagnie aeree, destinazioni turistiche internazionali e fornitori di servizi travel, creando opportunità di confronto diretto con i principali interlocutori del mercato italiano. Un’occasione per approfondire i trend di settore, condividere strategie e sviluppare partnership solide e durature.

«Il Roadshow Aviareps Around the World rappresenta un’opportunità unica per rafforzare le relazioni tra operatori e professionisti del turismo», ha dichiarato Giulio Santoro, general manager Italy di Aviareps. «In un mercato turistico in costante evoluzione, il confronto diretto è fondamentale per trasformare le opportunità in risultati concreti per tutta la filiera».