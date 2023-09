Aviareps potenzia la piattaforma Ecosystem con nuovi eventi digitali

Aviareps presenta nuovi eventi digitali, che includono webinar, workshop, roadshow e countdown calendar, all’interno della sua piattaforma Ecosystem.

Ogni evento digitale è incentrato su un tema e su un mercato di origine specifico, che consente ai clienti di raggiungere il target definito. La nuova serie di eventi digitali è progettata per essere un punto di accesso per i professionisti del turismo e dell’aviazione, offrendo una piattaforma in cui i partner possano connettersi, formare e ispirare gli operatori del settore in un ambiente virtuale.

Priti Gadhia, senior business development manager digital Ecosystem di Aviareps, commenta: «Nel settore dei viaggi, in rapida evoluzione, è fondamentale rimanere in contatto con i nostri partner fornendo strumenti innovativi per commercializzare i prodotti in modo efficace. La nostra nuova serie di eventi digitali dà potere di connettersi con il trade in modo significativo, promuovendo relazioni più strette e favorendo la crescita del business».

Aviareps opera nella rappresentanza internazionale, nel marketing e nella comunicazione per i brand dell’aviazione, del turismo, dell’ospitalità e della ristorazione. Fondata in Germania nel 1994 con l’ambizione di aiutare i clienti a entrare nei mercati globali, la rete dell’azienda si espande ora in tutto il mondo in sei continenti.