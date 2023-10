AviaRoma, assunzioni al via. E in primavera si parte

È in fase di rullaggio il progetto della piattaforma di servizi aerei e turistici AviaRoma che, dopo aver incontrato le principali sigle sindacali, si avvia a prendere forma. La conferma arriva dal ceo Robert Flavio Paltrinieri, in visita alla fiera di Rimini per “curiosare” soprattutto nello stand dell’Enit e familiarizzare con futuri partner: «Entro l’inizio di novembre cominceremo ad assumere circa 200 addetti e nei prossimi due mesi metteremo a punto il nostro modello di business di implementazione digitale che si basa sui voli full wifi e sulla app quale unico canale distributivo dei molteplici servizi turistici cui potranno accedere i nostri clienti. Attualmente stiamo facendo dei test e siamo in attesa delle certificazioni aeronautiche, ma di sicuro, se tutto procede secondo il nostro cronoprogramma, entro la prossima primavera dovremmo decollare con i primi due aeromobili».

E poi aggiunge: «Dobbiamo essere certi del perfetto funzionamento del nostro modello perché è l’app che deve generare revenue per darti la possibilità di essere competitivo a livello tariffario. È chiaro che il forte aumento del carburante dell’ultimo periodo preoccupa tutti, ma cercheremo di adattare le nostre perfomance alle variabili dei costi. Al momento abbiamo completato anche la nostra flotta, che sarà composta da aerei di piccole dimensioni, a 10 posti, come il Britten Norman Islander per il traffico d’affari fino ad aerei di grandi capacità come l’Airbus A340 (330 posti), passando per due modelli Dash Q8 da 35 o 78 posti e per la gamma di Airbus di medio-grandi capacità come gli A319 (150 posti) e gli A320 (180 posti). Inoltre, nel gennaio del prossimo anno apriremo il nostro hub a Dakar (Senegal) che diventerà il centro nevralgico del nostro network aereo nell’Africa subsahariana dove c’è una enorme potenzialità di crescita. Infine, entro la fine del 2024, apriremo anche un training center in Veneto».

Ad oggi la rete di collegamenti che AviaRoma prevede di coprire comprende Alghero, Crotone, Padova, Salerno, Essaouira, Gibilterra, Antananarivo, Astana, Las Vegas.