Aviazione sostenibile, passo in avanti Ue sul carburante green

Un passo importante e tempestivo necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nella tabella di marcia Destination 2050. Le cinque principali associazioni aeronautiche europee – che rappresentano le compagnie aeree, aeroporti, industria aeronautica civile e fornitori di servizi di navigazione aerea d’Europa, A4E, Aci Europe, Asd, Canso Europe ed Era – hanno accolto con favore l’adozione del regolamento ReFuelEu Aviation nella legislazione europea sul carburante sostenibile e attendono un ulteriore dispiegamento di Saf a livello globale.

La corsa internazionale per diventare leader nel settore Saf è dunque iniziata e il ReFuelEu Aviation dovrebbe essere integrato con ulteriori incentivi per aumentare la produzione e l’adozione in Europa attraverso la loro inclusione nel Net Zero Industry Act dell’Ue.Il settore europeo del trasporto aereo incoraggia una più ampia promozione di Saf in tutto il mondo. I partner di Destination 2050 chiedono agli Stati e all’industria aeronautica a livello mondiale di unire le forze e mobilitarsi attorno a obiettivi Saf credibili, per garantire che l’aviazione possa presto raggiungere l’obiettivo di emissioni nette globali di carbonio pari a zero entro il 2050.

La conferenza sui carburanti alternativi per l’aviazione, nel novembre 2023, rappresenta un’opportunità unica per cercare di raggiungere l’uso di Saf in tutto il mondo.