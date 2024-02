Avis e Maggiore lanciano le offerte di noleggio plurimensili

Arrivano nel mondo del rent le offerte plurimensili firmate da Avis e Maggiore, brand parte di Avis Budget Group: due nuove formule denominate Avis Start Now e Maggiore Be Active, grazie alle quali è possibile noleggiare un’auto per diversi mesi con un’offerta ad alta flessibilità. Le due offerte sono pensate per adattarsi a diverse esigenze di mobilità, soprattutto a quelle di coloro che privilegiano il noleggio dell’auto rispetto alla sua proprietà, anche per un periodo di tempo prolungato.

Nel dettaglio, Avis Start Now è la formula che permette di noleggiare un’auto senza depositi o vincoli e con una tariffa conveniente, che comprende costi come bollo e manutenzione, per un noleggio di almeno 31 giorni. Il massimo della comodità e della flessibilità, con zero anticipi e nessuna penalità in caso di restituzione anticipata del veicolo, vettura sostitutiva in tempi immediati e ritiro e/o restituzione del veicolo presso uno degli oltre 200 uffici Avis in Italia.

Mentre l’offerta Maggiore Be Active si divide in Be Active Light, che include 1500 km di noleggio, e Be Active Extensive, che include 3.000 km di noleggio. Tutti coloro che opteranno per la formula Maggiore potranno scegliere l’auto più adatta alle loro esigenze con un prezzo garantito per 3 mesi: dalla city car per gli spostamenti urbani al Suv per muoversi con tutta la famiglia, fino alla station wagon per viaggiare con oggetti più ingombranti.

Le due offerte sono disponibili esclusivamente in Italia e non cumulabili con altre promozioni o sconti.