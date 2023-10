Avis, i cinque profili ideali per il noleggio auto “one way”

Noleggiare un’auto per esempio a Roma e riconsegnarla a Firenze è possibile, è il noleggio one way e si tratta di una formula ancora poco conosciuta che tuttavia rappresenta una soluzione ottimale per tutti coloro che hanno necessità di spostarsi da una località all’altra senza dover necessariamente tornare al punto di partenza per riconsegnare l’auto. Con questo spirito Avis punta a spingere questa modalità sottolineando in particolare cinque profili che rappresentano target ideali della formula one way.

Il nomade digitale

Per chi si trasferisce in un’altra zona per un periodo di smart working e non ha ancora deciso quando e come tornare, il noleggio one way può rappresentare la soluzione, che permette di spostarsi in auto per raggiungere la meta, consegnare l’auto all’arrivo e decidere quale mezzo di trasporto utilizzare sia per la propria permanenza che per il rientro.

Il viaggiatore business

Chi si sposta per lavoro spesso utilizza treni o aerei per ottimizzare i tempi nei viaggi a lunga distanza e con la formula one way il vantaggio principale è proprio quello di poter integrare le diverse modalità di trasporto: per esempio, scegliendo il noleggio sola andata per raggiungere in auto l’aeroporto o la stazione da casa o dal luogo di lavoro, noleggiando nella località di arrivo l’auto più adatta alla tipologia di spostamenti previsti, oppure prenotando un’auto dall’aeroporto o stazione, riconsegnandola nell’ufficio di noleggio più vicino a casa.

Il turista

Con la formula di noleggio di sola andata, il vantaggio per chi parte in vacanza in auto, spiega Avis, è quello di poter cambiare l’itinerario a proprio piacimento e senza vincoli, riconsegnando l’auto in una qualsiasi località italiana o europea.

Il “traslocatore”

Invece di affidare mobili e oggetti ingombranti alla società incaricata del trasloco, con la formula sola andata si possono trasportare i propri bagagli da una casa all’altra, pianificando le soste in base alle proprie necessità ed eliminando il problema di riportare l’auto al punto di partenza.

Lo sportivo

Infine, per sportivi come sciatori, snowboarder o golfisti, che necessitano di portare con sé le attrezzature, il vantaggio del noleggio one way è rappresentato dalla possibilità di viaggiare con il carico ben riposto in auto, senza preoccuparsi di trasportarlo in aerei, treni e autobus. E una volta arrivati a destinazione, decidere se riconsegnare l’auto o proseguire con altri eventuali spostamenti.

La formula one way è disponibile in tutti gli uffici Avis, presenti nella maggior parte dei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e porti d’Europa, oltre che nei centri cittadini. La maggior parte degli uffici prevede il servizio di riconsegna 24 ore su 24.