Ávoris si espande in Italia con Travelplan e Welcomebeds

Ávoris Corporación Empresarial, operatore turistico della Penisola Iberica, inizia l’espansione in Italia con due dei suoi marchi più riconosciuti: il tour operator Travelplan – che aveva già tentato l’incursione nel nostro Paese all’inizio del Millennio – e Welcomebeds, banca letti con un portafoglio di oltre 350mila hotel.

Entrambi i marchi lanciano un’offerta esclusiva per le agenzie di viaggi italiane, consolidando l’ingresso in un mercato chiave per il Gruppo.

In una prima fase, Travelplan inizierà a operare con partenze da Roma, Milano e Venezia, per poi espandere la propria attività agli aeroporti di Firenze, Torino, Napoli, successivamente anche altri scali, con possibilità imbarco bagaglio sul volo al check in in Italia e recupero direttamente in destinazione e il tutto sempre garantito dal Gruppo.

Tra i prodotti introdotti vi sono i fiori all’occhiello di Ávoris: pacchetti vacanza in destinazioni come i Caraibi, la Costa Rica, le Isole Baleari e le Canarie.

L’intero processo, dal pre al post vendita, compresa la documentazione, sarà supportato da servizi in lingua italiana per assicurare la migliore esperienza sia agli agenti di viaggi che ai loro clienti.

La squadra commerciale di Ávoris in Italia è già operativa per presentare l’offerta di prodotti agli agenti. Juan Carlos González, ceo di Ávoris, ha sottolineato: «L’Italia rappresenta per noi un’opportunità strategica. Con Travelplan e Welcomebeds portiamo non solo prodotti di qualità superiore, ma anche un impegno all’eccellenza e all’adattamento alle esigenze del mercato italiano. Siamo convinti che la nostra offerta sarà ben accolta dagli agenti di viaggi e dai consumatori italiani».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ávoris