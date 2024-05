Avventura in Brasile con Tap, l’evento a Roma in Ambasciata

Trekking in montagna, visite a sentieri e cascate nelle foreste tropicali o alle pitture rupestri nella cave di Mariana (Minas Gerais). La proposta dell’immenso Brasile, tra natura, cultura e gastronomia, accontenta davvero tutti i gusti e un viaggio verso Rio consente solo di “assaggiare” quello che il Paese propone ai turisti. L’offerta turistica dello Stato sudamericano è stata al centro dell’evento “Avventura in Brasile con Tap“, promosso dall’Ambasciata del Brasile a Roma, in collaborazione con l’agenzia brasiliana di promozione internazionale del turismo (Visit Brasil/Embratur) e la compagnia aerea portoghese.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo in termini di visitatori – spiega Flaminia Mantegazza, responsabile turismo dell’Ambasciata – Nel 2023 sono 129.447 gli italiani che hanno scelto di visitare il Paese, rendendo l’Italia la decima fonte di turisti e la quinta in Europa, con una crescita del 49% rispetto lo scorso anno. La previsione è che si arrivi a superare il 50% per il 2024. Inoltre il Brasile continua ad essere la destinazione dell’America latina più ricercata dagli italiani e la terza più visitata tra le Americhe, anche se la quota di chi si mette in viaggio dal nostro Paese è ancora esigua, dato che è pari al 1,2% del volume totale dei viaggi degli italiani. Tra chi sceglie il Brasile, il 38%, secondo una ricerca commissionata da Embratur, la motivazione principale sono le spiagge carioca e il clima, il 37% è interessato a mete culturali e il 28% ad itinerari naturalistici e di avventura. I mesi in cui poi gli italiani prediligono il loro viaggio sono, dicembre, agosto e novembre».

Per raggiungere le varie destinazioni del Brasile, Tap Air Portugal ha invece presentato, agli operatori turistici e ai professionisti del settore, le frequenze della Summer 2024 da Roma Fiumicino per il proprio hub di Lisbona e le connessioni che permettono da lì di raggiungere comodamente ben 11 capitali brasiliane grazie agli orari ottimizzati per i voli, in coincidenza diretta.

«Per quest’estate ci saranno 102 voli tra l’Italia e il Portogallo, per poi continuare verso le coste brasiliane – aggiunge Davide Calicchia, market manager di Tap Air Portugal in Italia – Gli incrementi maggiori riguardano Roma e Milano. Nella Capitale abbiamo aggiunto un volo giornaliero, arrivando ad un totale di 35 collegamenti settimanali, anche in virtù degli eccellenti risultati ottenuti lo scorso anno da questo collegamento e prevediamo che questa tendenza si mantenga anche nel 2024».

Da Milano partiranno 28 voli settimanali e ci saranno collegamenti anche da Firenze, Bologna e il volo ripristinato da Napoli, per ora stagionale. Rispetto alla Summer 2023 aumentano anche le frequenze totali dal Portogallo al Sud Atlantico, che passano da 83 a 99 settimanali, verso undici città in Brasile, tra cui Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Macéió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e San Paolo e una in Venezuela. Per i voli a lungo raggio il vettore portoghese utilizza l’Airbus A330 neo, con 34 poltrone business completamente reclinabili e sta cominciando ad usare anche l’A321 lrneo (l’aereo con il corridoio singolo, per intenderci) che ha la premium con 16 posti e la economy con 155 posti, di cui 42 economy extra. «Garantiamo un servizio simile e pasti a bordo per tutte le opzioni di tariffe – continua Calicchia – la differenza sta nella reclinabilità delle sedute e, per alcune tariffe base, non prevediamo l’imbarco dei bagagli.

L’ultima novità in casa Tap è la Spring Promo, in vigore dal 7 al 21 maggio, che prevede offerte davvero vantaggiose (a partire da meno di 600 euro) per raggiungere dall’Italia il Brasile via Lisbona.

PORTUGAL STOPOVER

Inoltre, grazie al programma Portugal Stopover, i passeggeri delle tratte intercontinentali che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto, ma che si fermano in una di queste città, possono beneficiare, all’andata e al ritorno, di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa. A oggi ne hanno già beneficiato 300mila passeggeri internazionali». I viaggiatori che fanno dunque scalo a Lisbona o a Porto possono visitare facilmente anche altre regioni portoghesi come l’Algarve, Madeira o le Azzorre a condizioni estremamente vantaggiose.

Nel 2023 il Portugal Stopover – per il quinto anno consecutivo riconosciuto come miglior programma di stopover al mondo dalla rivista statunitense Global Traveller – è stato utilizzato, a livello globale, da 214.000 passeggeri. Chi decide di utilizzarlo usufruisce anche di uno sconto del 25% su qualsiasi volo domestico. Inoltre, ha diritto a offerte e sconti esclusivi presso 149 partner in tutto il Portogallo, tra cui hotel, ristoranti, attività ricreative, tour, musei e istituzioni culturali, negozi e servizi.