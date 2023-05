Azemar: a settembre apre il nuovo resort alle Maldive

Si chiama Joy island e la sua apertura è fissata al primo settembre. È il nuovo resort Azemar alle Maldive, che sorge nell’atollo di Male nord, a circa 40 minuti di motoscafo dall’aeroporto di Male. Una scelta dettata dalla volontà di andare incontro alle esigenze della clientela, che in alcuni casi non intende affrontare il trasferimento in idrovolante.

La struttura ha 150 camere, 90 sulla spiaggia e 60 realizzate sulle palafitte, su un’isola di oltre 10 ettari, quindi con ampi spazi comuni e una laguna meravigliosa. Tante le attività sportive e di intrattenimento da sfruttare.

Come in tutti i resort Azemar, il punto forte di Joy è la ristorazione. Il ristorante The Market è una nuova esperienza per le Maldive: un vero e proprio mercato all’aperto, dove in un angolo si trova la pescheria, nell’altro la rosticceria con i polli allo spiedo e poi ancora il panettiere che sforna pane e focacce calde e il carretto con i gelati artigianali. A bordo piscina un angolo di Italia, il Basilico. Sulla punta estrema dell’isola, invece, il Chiringuito, che la sera si tramuta in bbq sulla spiaggia.

Joy Island si affianca alle due sorelle maggiori, Cocoon Maldives e You & Me Maldives: nel complesso ora sono ora 409 le camere, distribuite su tre isole molto diverse in modo da poter accontentare le diverse esigenze.

Intanto, i primi quattro mesi dell’anno si sono chiusi con ottimi risultati: +20% rispetto al 2022. Già pronto un progetto a Zanzibar, che vedrà la luce nel 2024.