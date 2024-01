Azemar e Como Hotels in roadshow in Veneto: focus sulle Maldive

Una serata di ritrovo e formazione per Azemar che martedì 16 gennaio, in compagnia di 22 agenzie di viaggi del Veneto distributrici di prodotto del t.o., ha incontrato a Verona Sonia Travaini, director of sales South Europe per Como Hotels and Resorts, il Gruppo alberghiero di lusso di Singapore.

Sonia Travaini, insieme a Loris Giusti, key account Azemat e Massimo Ravaglia area sales Triveneto Azemar, ha presentato agli agenti di viaggio due Como hotel della Azemar Travel Collection 2024 per la destinazione Maldive: il Como Cocoa Island e il Como Maalifushi.

Il Como Cocoa Island, che si trova su una piccola isola nell’atollo di Malé Sud, è la location ideale per chi cerca una vacanza rilassante e informale, ma anche elegante e piena di charme. Un resort molto noto e amato da celebrities e vip, con un ambiente ricercato, curato e impreziosito da dettagli speciali e unici che ne fanno una location esclusiva. Circondato calde acque e dello splendido reef, con incantevoli spiagge, è il luogo perfetto per lo snorkeling e le immersioni.

Il Como Maalifushi, l’unico resort presente nell’incontaminato atollo di Thaa, ha uno stile sobrio e chic, un lusso discreto e un fascino unico nel suo genere. Un hotel ideale per coppie, ma anche per famiglie che amano pace e tranquillità. Vicino al resort una serie di piccole isole private disabitate dove è facile avvistare mante e una vastissima varietà di pesci di ogni colore e dimensione. L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante da Como Cocoa Island ed è ideale per un soggiorno combinato tra le due isole.