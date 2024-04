Azemar inaugura a giugno il The Cocoon Bawe Island a Zanzibar

Si avvicina l’apertura del nuovo gioiello firmato The Cocoon Collection – di proprietà esclusiva di Azemar – a Zanzibar, il Bawe Island, ultimo nato della catena di strutture ricettive di lusso già presente sull’isola con i resort the Island Pongwe e Gold Zanzibar Beach House & Spa a Kendwa, che sarà operativo dal 1° giugno 2024.

Il 5 stelle Bawe Island, primo e unico “one island one resort”, si trova si trova a solo 15 minuti di trasferimento in barca, o taxi water, da Stone Town, sull’isola principale di Zanzibar; il resort è un luogo esclusivo con la sua struttura che fonde il design contemporaneo con influenze african chic, è immerso in una natura rigogliosa e selvaggia, su un’ampia superficie di oltre 30 ettari, che consente agli ospiti massima privacy ed esclusività.

Sono 70 le ville estremamente eleganti e ricche di comfort, tutte molto ampie, dalla più piccola, la sunrise villa, di ben 200 mq, fino ai 500 mq della sultan palace; le camere hanno giardino privato e piscina, servizio di maggiordomo esclusivo e chef a disposizione degli ospiti nelle cinque ville più grandi.

Meta perfetta per una vacanza rilassata tra mare e spiaggia, Bawe Island consente di accedere a tutte le bellezze e le attrazioni di Zanzibar, come la visita al Freddy Mercury museum, l’escursione alla foresta di Jozani, la visita alla storica Stone Town, senza ovviamente dimenticare la possibilità di fare i safari in Tanzania, tra i più belli al mondo in assoluto. Nell’isola è presente anche un eliporto che la collega con i più esclusivi lodge della zona.

Particolarmente curata la proposta ristorativa grazie ai quattro ristoranti principali e a un main bar a disposizione degli ospiti.

Attilio Azzola, founder and corporate sales manager The Cocoon Collection, ha commentato: «Zanzibar è per noi un luogo importante sul quale abbiamo investito moltissimo. Proprio per le sue unicità e contrasti, è un mondo affascinante che offre ai nostri clienti una luxury experience senza eguali. I visitatori di Bawe, ma anche delle altre strutture firmate The Cocoon Collection presenti sull’isola, potranno unire a un servizio di altissimo profilo, un’esperienza diretta e profonda con l’ambiente circostante, apprezzandone l’importante patrimonio culturale e naturale che il territorio racchiude».

La struttura è perfettamente integrata nel territorio ed è un punto di riferimento per la sostenibilità grazie a una serie di misure come la creazione del parco solare più grande di Zanzibar e l’implementazione di alcuni soluzioni che vedono l’utilizzo di micro turbine eoliche, il riciclo delle acque scure e la creazione, in collaborazione con il governo locale, di un’area marina protetta attorno all’isola.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Azemar