Azemar nomina Massimo Ravaglia area sales per il Triveneto

Un ponte sospeso sui luoghi sacri di Gerusalemme: è il più lungo di Israele Un nuovo ponte sospeso rende ora accessibili i luoghi sacri di Gerusalemme, ed è il più lungo di Israele. Collega il Monte Sion con la valle di Hinnom a sud... The post Un ponte sospeso sui luoghi sacri di Gerusalemme: è il più lungo di Israele first appeared on ViaggiOff.

Puglia, effetto “Comandante“. Cineturismo sull’onda di Venezia La Puglia insegue il Leone d’oro a Venezia e in questo primo scorcio di settembre arriva sotto i riflettori internazionali su un ree carpet di tutto rispetto. La Mostra Internazionale... The post Puglia, effetto “Comandante“. Cineturismo sull’onda di Venezia first appeared on ViaggiOff.

Sardegna: l’Ogliastra ospita Itacà, il festival del turismo responsabile Itacà, il Festival del Turismo Responsabile, sbarca in Sardegna. Dall’8 al 17 settembre si svolgerà in Ogliastra la manifestazione che invita a scoprire luoghi e culture in maniera responsabile e inclusiva,... The post Sardegna: l’Ogliastra ospita Itacà, il festival del turismo responsabile first appeared on ViaggiOff.