Azemar presenta alle agenzie le novità Lux Resorts

Due serate di incontro e di formazione per Azemar che ha portato le più importanti agenzie di viaggi pugliesi a Trani e Bari, dove in collaborazione con Lux* Resorts & Hotels si è parlato delle ultime novità in casa Lux inserite nei cataloghi Azemar.

A rappresentare Azemar, Maila Lattanzio, in qualità di area sales per Puglia e Basilicata, per Lux, Denise Cattaneo, responsabile The Lux Collective per Italia, Spagna e Portogallo.

Per il brand dell’ospitalità del lusso nell’Oceano Indiano focus sulla recente riapertura del conosciuto Lux* Belle Mare, 5 stelle nella costa orientale di Mauritius, che dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione, ha riaperto presentando un nuovo design, pur mantenendo il suo pluripremiato dna family oriented.

I nuovi interni di Lux* Belle Mare sono stati concepiti da Jean-Marc Tang, designer mauriziano di fama internazionale, per portare il resort a nuovi livelli. Con un’atmosfera leggera, un look innovativo e l’uso di colori dai toni rilassanti, l’hotel si inserisce perfettamente nel contesto tropicale. Le 174 suite e 12 ville minimaliste e moderne, con tocchi di stile mauriziano – comodini realizzati con sabbia locale, carta da parati stampata che ricorda la barriera corallina e le sedute in legno sbiancato con dettagli in corda nautica – ispirano a una vacanza rilassata e dallo spirito familiare.

Jean-Marc Tang ha commentato: «Ho voluto fondere la mia esperienza e le mie intuizioni con i dettagli locali più autentici per creare un ambiente tropicale unico che elevi e ispiri. Belle Mare è una zona incredibile in cui la natura è in perfetto equilibrio, e non potevo non esaltare questa caratteristica in tutto il progetto, portando la natura stessa in ogni angolo del Resort».

Di The Lux Collective fanno parte anche i brand Tamassa e Salt con i rispettivi Tamassa Bel Ombre e Salt of Palmar, sempre a Mauritius.