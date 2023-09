Bagagli a mano gratuiti,

la mossa anti low cost dell’Ue

L’Unione europea accelera le attività per stabilire una nuova norma che garantisca più diritti ai passeggeri delle compagnie aeree. E il risultato potrebbe essere clamoroso: ovvero una legge comunitaria che stabilisca peso, misure e gratuità dei bagagli a mano per tutti i voli Ue.

L’appuntamento è previsto a fine ottobre, quando il Parlamento europeo in seduta plenaria dovrà votare una risoluzione della Commissione per le Petizioni Ue (approvata all’unanimità, ndr) che obbligherebbe le compagnie aeree a garantire ai passeggeri la possibilità di imbarcare un bagaglio a mano in forma gratuita e senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo del biglietto.

La norma sembra indirizzata proprio a disinnescare le pratiche di alcune tra le maggiori compagnie aeree low cost che, attraverso meccanismi di acquisto di priorità e ancillary, tendono a vendere tariffe che non includono la possibilità di portare con sé a bordo il bagaglio a mano.

La decisione della Commissione è diretta conseguenza di una recente sentenza della Corte di giustizia Ue che ha considerato il bagaglio a mano “un elemento necessario” del trasporto dei passeggeri a condizione che lo stesso bagaglio abbia dei requisiti “razionali” rispetto al suo peso e alle sue misure. Nonostante questa sentenza, però, sono diffuse le pratiche che vedono le compagnie aeree low cost imporre fee molto salate a chi si presenta l’imbarco con il bagaglio a mano pur non avendo un biglietto che preveda questa possibilità.

Per questo motivo – e per rendere la normativa quando più completa possibile – la risoluzione che sarà votata dal Parlamento invita la Commissione europea a compiere un ulteriore passo verso un’armonizzazione delle regole. In parole povere l’Ue dovrebbe emanare una legge che stabilisce anche il peso e le misure dei bagagli a mano consentiti a bordo dei voli continentali. UNa soluzione che metterebbe la parola fine sulla giungla di informazioni, regole e cestini “misura-bagaglio” che imperversano nel trasporto aereo europeo.

Inoltre, la mancanza di uniformità comporta sia costi aggiuntivi nascosti per i passeggeri sia difficoltà per chi vola con diverse compagnie nello stesso giorno o ha dei voli in coincidenza con più vettori. Se l’Ue porterà avanti il progetto di uniformare la norma per i bagagli a mano, quindi, non solo ne beneficerà il passeggero, ma si semplificheranno tutte le regole legate ai viagig aerei in aeroporto e tra compagnie legacy e low cost. Un ulteriore passo verso la tanto conclamata esperienza di viaggio seamless.