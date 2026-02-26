Bagagli a mano: “La policy Ryanair è regolare”

Ryanair accoglie con favore la decisione dell’associazione dei consumatori Test Achats di non presentare ricorso contro la sentenza del Tribunale delle Imprese di Bruxelles che ha confermato che la politica della low cost irlandese sui bagagli a mano è pienamente conforme al diritto dell’Ue.

La Corte ha riconosciuto che ogni passeggero Ryanair ha diritto a portare a bordo gratuitamente un bagaglio da riporre sotto il sedile di dimensioni e peso ragionevoli, in grado di contenere gli effetti personali del passeggero e conforme a tutti i requisiti di sicurezza. Espressamente respinta la tesi secondo cui le compagnie aeree dovrebbero includere un bagaglio più grande da riporre nelle cappelliere nella tariffa base.

Dunque, la low costa fa sapere come il Belgio si allinei a una lunga lista di autorevoli sentenze in tutta l’Ue che hanno confermato la politica di Ryanair sul bagaglio a mano. La Corte di Bruxelles ha inoltre respinto le rivendicazioni di Test Achats relative ad altre policy di Ryanair.

Dara Brady, chief marketing officer di Ryanair, ha dichiarato: «Accogliamo con favore la decisione di Test Achats di non presentare ricorso contro questa sentenza chiara e completa, che conferma ancora una volta e in linea con le corti europee e nazionali di Italia, Germania, Spagna e la Cgue che la politica di Ryanair sul bagaglio a mano è pienamente conforme al diritto dell’Ue. Il nostro bagaglio gratuito da riporre sotto il sedile soddisfa tutti i requisiti legali e di sicurezza e i clienti continuano a beneficiare delle tariffe più basse d’Europa scegliendo solo i servizi opzionali che desiderano acquistare. Questa sentenza tutela le tariffe basse e la libertà di scelta dei consumatori belgi, proprio mentre i governi di tutta Europa stanno prendendo consapevolezza del fatto che una connettività aerea accessibile è fondamentale per la crescita economica».