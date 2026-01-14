Bahamas, un porto crocieristico sull’isoletta di Mayaguana

Le Bahamas sono pronte a costruire un nuovo porto croceristico nell’isola di Mayaguana. L’isola si trova nel sud-est delle isole, a 350 miglia da Nassau, e a nord-ovest delle più famose Turks e Caicos, ben posizionata per gli itinerari di crociera ai Caraibi.

Mayaguana, scarsamente popolata e ancora poco frequentata dal turismo, è una delle trenta isole che comprendono l’arcipelago che ha attualmente tre insediamenti: Abraham’s Bay, Betsy Bay e Pirate’s Well.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio del primo ministro dell’arcipelago, Philip Davis, la realizzazione del porto sarà un partenariato pubblico-privato tra il governo, con il Global Lead Consultant Group Limited (che è stato creato appositamente per il progetto portuale) e il Mayaguana Island Development Fund, che vuole creare opportunità economiche per la comunità. Mayaguana Port Group, Ltd. gestirà il porto.

Il progetto portuale avrà tre fasi: la costruzione di un impianto di scarico marittimo temporaneo e di un porto in acque profonde; la costruzione del terminal delle navi da crociera; e infine, la costruzione del porto di trasbordo in acque profonde e dei terminal per navi più grandi, oltre allo sviluppo del terreno adiacente.

Nei prossimi mesi, è prevista una pianificazione dettagliata, comprese le valutazioni economiche e ambientali, il coinvolgimento delle parti interessate, le approvazioni normative e i progetti dettagliati. La stima preliminare del team di progetto prevede circa 2.000 posti di lavoro a tempo pieno per tutta la vita del progetto.