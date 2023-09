Baia Holiday raddoppia la presenza sul lago di Garda con il Campeggio Gasparina

New entry per Baia Holiday che con il Campeggio Gasparina raddoppia la sua presenza sul Lago di Garda, luogo dove l’operatore di respiro europeo nell’ambito delle vacanze open air, ha dato il via alla propria avventura nel 1974 e dove è situato il quartier generale, nel centro storico di Salò.

Il Campeggio Gasparina si trova a Castelnuovo del Garda, affacciato sulla sponda veneta del Benaco. Unico camping nella località, a un passo da un’attrazione amata nel mondo come Gardaland. Oltre che per ampliare l’offerta gardesana, la struttura è strategica per il percorso di ampliamento della rosa di prodotto di Baia Holiday, costantemente impegnata in attività di scouting mirate, che anche nel 2022 hanno visto l’ingresso di una new entry di peso nella programmazione quale il Centro Turistico San Nicola, affacciato sulle coste del Gargano.

Il nuovo campeggio sul Garda va ad affiancare lo storico Concept Village Piccola Gardiola, di San Felice del Benaco, scenograficamente collocato sul tratto più a sud della costa orientale e punto di riferimento per l’open air di charme di tutta l’area gardesana.

«Da tempo – rivela Valerio Vezzola, amministratore delegato di Baia Holiday – ambivamo ad avere una nuova struttura in un’area come il Lago di Garda che per noi è estremamente importante sia per la nostra storia e sia per la nostra attività. Il campeggio Gasparina è perfetto per la formula di ospitalità di Baia Holiday che, oltre ai servizi di eccellente livello prevede, l’inserimento in un bel contesto naturalistico e molto verde. Non vediamo l’ora di declinarla al meglio anche in questa struttura e di creare per gli ospiti magnifiche occasioni per scoprire un territorio letteralmente unico. Avere questo campeggio nel nostro portfolio di strutture ci permetterà di creare strategiche sinergie con la sponda veneta del Benaco».

Tra gli asset figura la disponibilità di eleganti maxicaravan che affiancano le piazzole e un comodo accesso diretto alla spiaggia sul lago. Da un punto di vista delle dotazioni, che includono il bar La Barchetta, con vista sul lago, il ristorante-pizzeria Oasi e un market, spicca il parco acquatico con piscina semiolimpionica, area idromassaggio e piscina per bambini. Tra le caratteristiche interessanti da sottolineare anche il suo essere pet friendly.