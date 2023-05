Baja Hotels inaugura il 5 stelle Is Arenas Resort

Sardegna a 5 stelle con l’inaugurazione di Is Arenas Resort di Baja Hotels. La struttura – sulla costa occidentale, a Narbolia, a 27 km da Oristano – si aggiunge al portfolio delle strutture sarde gestite in esclusiva dal gruppo alberghiero e rimarrà aperta al pubblico sino al 31 ottobre.

Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del Gruppo Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è Cagliari), transfer e per chi lo desidera escursioni ed esperienze sul territorio.

Is Arenas Resort punta a diventare una destinazione nella destinazione: una soluzione da consigliare alla clientela più esigente, con un lusso connesso all’accesso a dimensioni ed esperienze esclusive. È una struttura ricettiva di 75 unità in una location estranea al turismo di massa, dove la biodiversità è sotto tutela.

Il resort è immerso in una pineta e invita a percorsi salutari nella natura, tra il verde e le dune che lambiscono il mare fino alla spiaggia lunga 6 chilometri. La pineta si sviluppa su circa 936 ettari ed è riconosciuta come sito di interesse comunitario; l’ubicazione del resort comporta di conseguenza una politica ancor più attenta alla sostenibilità ambientale. Il resort è vicino a siti archeologici rilevanti, come nuraghi e torri costiere.

La struttura mette a disposizione degli ospiti un ristorante elegante con ampie vetrate e terrazza panoramica, cucina gourmet con sezione di proposte vegetariane, vegane e gluten free, carta dei vini comprensiva di vitigni autoctoni. Fanno parte del complesso la spiaggia attrezzata, due bar, piscina, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti.

Un plus è il campo da golf: il percorso 18 buche par 72, disegnato dagli architetti Robert Von Hagge, Smelek and Baril è stato riconosciuto fra i campi più spettacolari d’Europa dalle ultime due edizioni della Guida Rolex, che lo ha inserito al primo posto dei campi della Sardegna.

Il resort ospita anche eventi: matrimoni, lune di miele, meeting (grazie alla sala dalla capienza di 70 posti), incentive.

«Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità – commenta Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels – Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi, posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al massimo comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni».