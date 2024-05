Baleari anti overtourism:

«Bloccheremo l’aeroporto»

Sale di tono la protesta a Palma di Maiorca contro l’overtourism alle Baleari. Scesi in piazza sabato scorso in 10.000 al grido di “Maiorca non è in vendita”, adesso i manifestanti minacciano di bloccare l’accesso al terminal dell’aeroporto di “Son Sant Joan” e di inscenare contestazioni davanti agli hotel in estate, come riferisce Travelmole. Azioni che avrebbero conseguenze inimmaginabili per il turismo.

«Non siamo che all’inizio, se non verranno prese misure, continueremo a scendere in piazza finché non vedremo azioni concrete», avverte Javier Barbero del Gruppo Banc del Temps, che chiede una moratoria sugli acquisti stranieri di immobili locali.

Di fronte alla prospettiva di altre clamorose manifestazioni in estate, il ministro del Turismo delle Baleari, Jaume Bauzá, invita alla moderazione: «Le proteste devono essere pacifiche e senza mettere in pericolo la sicurezza delle persone».

Le manifestazioni di protesta erano cominciate a fine aprile alle Canarie, dove in decine di migliaia erano scesi in piazza contro gli effetti negativi del sovraffollamento.