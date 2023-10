Bali introduce la tassa di soggiorno da febbraio

San Valentino a Bali con la tassa di soggiorno. Sì, perché dal 14 febbraio 2024 tutti i turisti che arriveranno sull’isola indonesiana saranno tenuti a pagare, ciascuno, ulteriori 150.000 Idr, Indonesian Rupiahs, circa 9 euro. I bambini non sono esentati. Anticipato già più volte, il provvedimento dunque entrerà in vigore fra 4 mesi, come ha confermato il responsabile dell’Ente per il turismo di Bali. Di recente l’aumento della tassa di soggiorno ad Amsterdam e in Giappone.

La tassa non sarà applicata ai cittadini indonesiani, ma verrà fatta pagare a chi arriverà sull’isola con un volo interno e non solo da una destinazione internazionale: è stata pensata per sostenere progetti ambientali, culturali e infrastrutturali a Bali, che ogni anno ospita oltre cinque milioni di visitatori.

Il pagamento verrà elaborato dalla Bank Rakyat Indonesia e potrà essere effettuato, in rupie indonesiane o con carta di credito, presso uno dei cinque sportelli di pagamento designati nella sala arrivi internazionali dell’aeroporto di Bali. Sarà necessario versare la quota prima di recarsi allo sportello dell’immigrazione, non sarà però possibile procedere al pagamento anticipato. Chi giunge a Bali a bordo di una barca dovrà pagare la tassa al porto di Benoa.

Bali, come confermato da Emirates, è una delle destinazioni preferite dai viaggiatori italiani. Per entrare in Indonesia, chi possiede il passaporto italiano deve ottenere il visto all’arrivo in aeroporto, presso uno sportello separato al costo di 500.000 Idr, circa 30 euro, ma in questo caso è possibile farlo online in anticipo. Prima della partenza è necessario compilare la dichiarazione doganale elettronica e ottenere un codice Qr da mostrare una volta giunti a destinazione.