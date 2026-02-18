Balneari, Anci al governo: “Rischio paralisi dei Comuni”

Rischio paralisi nelle amministrazioni comunali in relazione alle concessioni balneari. L’Anci prende carta e penna per un appello stringente al governo. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sollecita il rilascio di criteri uniformi su scala nazionale per garantire la legittimità degli atti adottati in materia di proroghe.

Lo scoglio procedurale riguarda l’applicazione delle norme interne che hanno previsto l’estensione automatica delle concessioni, un meccanismo che negli ultimi anni ha generato un conflitto aperto con il diritto europeo e un ampio contenzioso davanti ai giudici amministrativi, ordinari e penali.

Non usa mezzi termini l’autrice della lettera, la segretaria nazionale dell’Anci Veronica Nicotra che, nel rivolgersi al presidente del Consiglio, al ministero delle Infrastrutture e trasporti e al ministero del Turismo, chiede un intervento chiarificatore urgente, considerando che «l’assenza di linee guida condivise sta producendo una situazione di incertezza che rischia di tradursi in una vera e propria paralisi dell’azione amministrativa. Gli enti locali, infatti, si trovano a dover decidere se applicare le proroghe previste dalla normativa nazionale o disapplicarle alla luce dell’orientamento europeo e di parte della giurisprudenza».

L’urgenza dell’intervento è dovuta anche alla considerazione che mancano meno di tre mesi all’avvio della stagione estiva e la materia è irta di insidie burocratiche. A partire dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), che ha introdotto una proroga automatica di 15 anni per le concessioni demaniali marittime. Tale estensione è stata successivamente richiamata anche dall’articolo 182, comma 2, del decreto Rilancio.

L’automatismo previsto dal legislatore nazionale, tuttavia, si è scontrato con la disciplina europea in materia di concorrenza e libertà di stabilimento, in particolare con la direttiva 2006/123/Ce sui servizi nel mercato interno. Secondo l’interpretazione prevalente in ambito euro-unitario, le concessioni che comportano l’utilizzo di beni pubblici scarsi devono essere affidate attraverso procedure selettive aperte e trasparenti.

Sono poi intervenute le pronunce delle autorità: in primis la Corte di Cassazione – in particolare la Terza Sezione penale – che ha affermato con maggiore nettezza il principio secondo cui le norme nazionali che prevedono proroghe automatiche devono essere disapplicate in quanto contrastanti con l’ordinamento comunitario.

È stata poi la volta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che si è espressa in senso critico rispetto all’estensione automatica delle concessioni, ritenendo che tale meccanismo alteri le dinamiche concorrenziali e non sia coerente con i principi europei.

Infine le recenti sentenze dei Tar, i Tribunali amministrativi regionali, che hanno dato letture diametralmente opposte. Alcuni hanno sostenuto che il potere di disapplicare una legge nazionale spetti esclusivamente al giudice, non al dirigente comunale. Altri, al contrario, hanno ritenuto che l’obbligo di disapplicazione discenda direttamente dal primato del diritto europeo, anche in capo all’amministrazione.

A questo stallo amministrativo si aggiungono le incertezze manifestate con toni sempre più preoccupati dagli operatori balneari, circa il decreto Indennizzi, che il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonchè vicepremier Matteo Salvini, aveva promesso nell’autunno scorso e che non ha ancora visto la luce.