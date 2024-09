Balneari, Federalberghi e Faita sulle barricate: “Rivedere subito il decreto”

I sindacati balneari annunciano “battaglia”, ma Federalberghi e Faita Federcamping non restano a guardare. Il decreto sulla riforma delle concessioni, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ha alimentato nuove polemiche e la richiesta, delle due associazioni, di revisione immediata del testo.

Per questo, in attesa di riunire i propri organi per una valutazione dei contenuti del Decreto legge, Federalberghi e Faita Federcamping chiedono al Parlamento di “migliorare subito il contenuto, definendo misure ad hoc per le strutture turistico ricettive, come già fatto dal legislatore greco, nel pieno rispetto del diritto dell’Ue”.

“Alberghi, campeggi e villaggi – prosegue la nota – oltre a condividere le esigenze comuni alla generalità degli stabilimenti balneari, hanno caratteristiche particolari, che reclamano un’attenzione specifica. La concessione costituisce, infatti, parte essenziale e determinante dell’offerta erogata da quelle imprese turistico ricettive che mettono a disposizione degli ospiti, in un unico pacchetto, i servizi e la spiaggia attrezzata. L’integrazione è tale che gli ospiti non utilizzerebbero i servizi ricettivi se non fossero disponibili anche i servizi di spiaggia”.

Il vulnus, precisano Federalberghi e Faita Federcamping, è chiaro: “Se queste imprese venissero private della concessione subirebbero una mutilazione doppia, che non potrebbe essere compensata dall’assegnazione di una nuova area in altra posizione, magari distante dalla struttura ricettiva. In questo scenario, l’estensione fino al settembre 2027 della validità delle attuali concessioni demaniali, pur essendo apprezzabile poiché apre una finestra temporale utilizzabile per ricercare le soluzioni più opportune, non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi sul tappeto”.

ALTROCONSUMO: PAGANO COME SEMPRE I CITTADINIA

Intanto, Altroconsumo boccia senza mezzi termini il Decreto legge: «A pagare continueranno essere soprattutto i cittadini – attacca Federico Cavallo, responsabile delle relazioni esterne – È inaccettabile che il nuovo decreto salva-infrazioni rimandi ancora una volta al 30 settembre 2027 la scadenza delle attuali concessioni, dopo che da decenni si attende una risposta alla questione balneari. Si tratta di un’operazione di forma e non di sostanza, che di fatto non prende reali decisioni e pone anzi le condizioni per trascinare ulteriormente in avanti lo status quo, aumentando anziché diminuire l’incertezza per tutti i soggetti coinvolti, in primis i Comuni, oltre ai rischi per il nostro Paese».

Esiste poi il pericolo di nuove sanzioni sul fronte Europa: «Non dimentichiamo – prosegue Cavallo – che l’Italia è stata più volte condannata in tutte le sedi e c’è il concreto rischio che anche i nuovi termini di messa a bando delle concessioni non bastino a rispettare i dettami di legge, con conseguente conferma delle sanzioni e nuove opportunità economiche mancate per il Paese. Da chi ha il compito istituzionale di decidere ci saremmo aspettati una maggiore assunzione di responsabilità e la capacità di indicare finalmente una direzione chiara e coraggiosa, non più ostaggio degli interessi conservativi di alcune minoranze che finiscono per prevalere su quelli della collettività. Solo una reale e libera concorrenza può portare maggiore innovazione nelle imprese balneari, migliori servizi ai cittadini, più inclusività e tutela dell’ambiente a fronte di prezzi equi».