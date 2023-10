Banchine, carburanti & Co.: la corsa a ostacoli dei porti

Se le crociere hanno conquistato un ruolo di primo piano sul palcoscenico del turismo è anche grazie ai porti. Nonostante le aree di miglioramento siano molte sul fronte infrastrutturale – nuovi terminal, elettrificazione banchine, approvvigionamento di carburante ecologico – e non solo, «alla prova dei fatti i porti non hanno mai limitato la crocieristica. L’Italia è cresciuta tantissimo dal punto di vista della possibilità di ormeggi – dice Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo – Il faro è sempre puntato su navi, compagnie e filiera turistica, ma una crociera non può esistere a prescindere dai porti, intesi non tanto come insenature naturali che consentono a una nave di entrare in una baia protetta, ma come sistemi infrastrutturali e di servizi».

Si parte da una considerazione: le compagnie sono realtà private, i porti realtà pubbliche che rispondono al governo. «Immaginiamo due corridori su una pista di atletica: il primo, la compagnia, fa il suo scatto, il secondo, il porto, cerca di stare al passo e magari ci riesce, ma con una palla al piede da trascinare, dove pesano burocrazia e interesse pubblico».

Una metafora con cui di Cesare inquadra la situazione, ovvero un cammino tra progettare ed eseguire complesso e articolato: «I porti si sono dovuti adeguare – chi più, chi meno, chi meglio – agli standard dettati dai nuovi record dimensionali delle navi in termini di tonnellaggio, lunghezza, pescaggio e capacità di posti letto a bordo. Se la crocieristica ha raggiunto nuovi primati, celebrando compagnie, amministratori, cantieri, il mondo dei porti ha lottato perché questi risultati potessero essere effettivamente raggiunti».

Se nel triennio 2021-2023 gli interventi di dragaggio la facevano da padrone, con quasi la metà degli investimenti, nel triennio 2024- 2026 crescono altre voci: costruzione di nuovi terminal, infrastrutture in banchina, approvvigionamento di gas naturale liquefatto (gnl), cold ironing (elettrificazione a terra).

Quest’ultimo è forse il tema più caldo: la maggior parte delle navi da crociera potrebbe infatti spegnere i motori in porto azzerandole emissioni, ma le banchine non sono ancora elettrificate. «I porti sanno che rifornimenti e approvvigionamenti energetici in banchina sono insufficienti – osserva il presidente di Risposte Turismo –Ma già confrontando i due trienni, la cifra che metteranno a disposizione per l’elettrificazione delle banchine si moltiplica. Lo scenario è ancora sbilanciato ma i fondi Pnrr sono stati un toccasana per la crocieristica portuale».

Intanto, nel 2023 in Italia sono stati realizzati sei nuovi terminal –Porto Empedocle, Cagliari, Barletta, Manfredonia, Monopoli e Crotone – e due sono stati ristrutturati, Palermo e Trapani. Dal 2024 saranno realizzati otto nuovi terminal – tra cui Catania, Civitavecchia, La Spezia e Bari – oltre alla ristrutturazione portuale di Genova.

Un’altra questione cara a di Cesare è il rapporto tra crociere/crocieristi e destinazioni: «Penso ai collegamenti da porto a città o alle mete di escursioni; le destinazioni possono lavorare per comprendere meglio cos’è una crociera, come un territorio può gestire o cogestire il fenomeno per prenderne i vantaggi e limitare gli svantaggi. Dev’essere un dialogo a tre tra compagnie, porti e destinazioni. Bisogna per esempio informarsi su cosa si aspetta il crocierista e cosa è praticabile prima di proporre eventuali mete alternative».

Porti, investimenti, sostenibilità destinazioni: passaggi cruciali per una crescita sana del settore che saranno approfonditi nell’edizione 2023 dell’Italian Cruise Day, in programma il 27 ottobre a Taranto.